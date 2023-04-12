Altek, ‘Safetouch’ı global marka yapacak

Eray ŞEN



ADANA - Global pazara yönelik hedefleri hakkında EKONOMİ’ye açıklama yapan Altek Genel Müdürü Ömer Tekdemir, “Ürünlerimizi Almanya üzerinden Avrupa’ya dağıtmayı planlıyoruz” dedi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) tesislerinde ‘özellikli’ kumaşlardan maske, tulum ve önlük ürettiklerini belirten Tekdemir, “Medikal ve endüstri sektörlerine yönelik bu ürünlerle ilgili Almanya’da ekipler kurmayı ve bu işi orada geliştirmeyi planlıyoruz” dedi. Pandemi sürecinde Almanya Sağlık Bakanlığına ihracat yaptıklarını vurgulayan Tekdemir,

“Bunu biraz daha güncel duruma uygun şekilde hastane ve medikal sektöründe, genel olarak sağlık alanında tekrar aktif hale getirip ‘Safetouch’ markamızın global hale gelmesi için adım atıyoruz” diye konuştu. Tekdemir, Almanya’nın Düsseldorf kentinde 2022 yılında kurdukları şirket aracılığıyla, Adana’da ürettikleri ürünleri, Almanya ve tüm Avrupa ülkelerine, ayrıca İngiltere’ye pazarlamayı hedeflediklerini, gerekli altyapıyı bu yıl tamamlamayı düşündüklerini kaydetti.

“Avrupa’dan sonra ABD pazarı için adım attık”

Global pazardaki ikinci hedeflerinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu açıklayan Tekdemir, “Benzer hedefler için ABD’de de bir şirket kurduk ancak onu geliştirmek 2025 yılını bulabilir” ifadesini kullandı. 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 80-90 oranında ihracata çalıştıklarını ve ihracat odaklı hareket etmeye devam ettiklerini vurgulayan Tekdemir, hedef pazar olarak Avrupa ve Amerika’dan sonra İngiltere’nin olduğunu, Ortadoğu ve Afrika ülkelerini de radarlarına aldıklarını ifade etti.

“Uluslararası markaların Türkiye distribütörüyüz”

Yapı market grubunda Uvex, Ansell ve Drager gibi uluslararası markaların Türkiye distribütörlüğünü yaptıklarını aktaran Tekdemir, “İş güvenliğiyle ilgili Safetouch ise bizim markamız. Marmara bölgesinde İstanbul, İç Anadolu bölgesinde Ankara, ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali’nin olduğu yerde şubelerimiz, Bursa ve İzmir’de ‘home office’ ekiplerimiz var. Merkezimiz Adana’da ise saha ekipleri aracılığıyla pazarlama ve satış yapıyoruz” bilgisini verdi.

“Ar-Ge ile özel bir kumaş üzerinde çalışıyoruz”

Tekdemir, AOSB’de 15 bin metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 20 bin metrekare alanda kurulu tesislerde maske, tulum, önlük gibi medikal ürünlerin yanı sıra, petrol sızıntılarının yayılmasını önleyen ‘sosis’ gibi spesifik ürünler de ürettiklerini söyledi. Tulum, önlük ve maske üretiminde kullanılacak ‘know-how’ niteliği taşıyan bir kumaş üzerinde Ar-Ge çalışması yaptıklarını bildiren Tekdemir, bu kumaşın otomotiv, beyaz eşya, inşaat sektörlerinde de kullanım alanı olduğunu anlattı.