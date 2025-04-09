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Anadolu güven endeksi Mart’ta geriledi

Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen ve yenilikçi metotlarla ekonomiye duyulan güveni ölçen Anadolu Güven Endeksi, Mart 2025'te bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Bloomberg haberleri üzerinden doğal dil işleme teknikleriyle günlük olarak hesaplanan endeks, Mart ayında 0,4 puan azalarak 97,2 seviyesine geriledi ve 100 kritik eşiğinin altında kaldı.

Haber Merkezi
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Anadolu güven endeksi Mart’ta geriledi
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TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi'nin Mart 2025 Haber Bülteni'ne göre, aynı dönemde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan Ekonomik Güven Endeksi ise yükseliş kaydetti. TÜİK endeksi, Şubat ayına göre 1,6 puan artarak 100,8 seviyesine ulaştı ve ekonomiye dair pozitif güven eşiğini aştı.

Yenilikçi bir gösterge

Anadolu Güven Endeksi, geleneksel anket tabanlı güven endekslerinden farklı bir yaklaşım sunuyor. Web tabanlı ve yüksek frekanslı (günlük) olması sayesinde ekonomik olaylara daha hızlı tepki verebiliyor ve kısa vadeli gelişmelere karşı daha yüksek bir duyarlılık gösteriyor. Bu yöntem, standart anketlerde karşılaşılan örneklem büyüklüğü maliyeti, anket yanlılığı veya cevaplayıcı yükü gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Endeks, 100'ün üzerindeyken ekonomiye güvenin pozitif, altındayken negatif, 100 seviyesindeyken ise nötr olduğunu gösteriyor.

Anadolu Güven Endeksi, Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul (Anadolu Üniversitesi), Doç. Dr. Onur Polat (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi) ve Doç. Dr. Burçhan Sakarya (Başkent Üniversitesi) tarafından yürütülen ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen bir çalışma kapsamında geliştirildi.  Bu endeksin, mevcut standart göstergeleri tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı belirtiliyor.

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