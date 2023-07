Anadolu Üniversitesi, 4 kıtada 39 ülkeye yükseköğretim hizmeti veriyor

Takip Et

Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile öğrencilerine uluslararası diploma eki (Diploma Supplement) sağlayan global bir üniversite olduklarını açıklayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrenci sayısı bakımından dünyanın mega üniversiteleri arasında yer aldıklarını belirterek güncel eğitim teknolojilerinin yanı sıra çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir vizyonla yaşam boyu öğrenme hizmetleri sunduklarını söyledi.

Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları kapsamında öğrencilerine Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs olanakları sağladıklarını anlatan Fuat Erdal, “Bu imkânların yanı sıra özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” bursları kapsamında öğrencilere birçok uluslararası sanat organizasyonuna 15 bin liraya kadar katılım desteği de sağlıyoruz” diye konuştu.

“Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesiyiz”

Yaşam Boyu Öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla küresel ölçekli iletişim ağına ve iş birliklerine büyük önem verdiklerini aktaran Erdal, öğrencilerine pek çok farklı uluslararası imkân sağladıklarının altını çizdi. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi’nin her yıl Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler sıralamasında ilk beş üniversite arasında yer alma başarısı gösterdiğine dikkat çeken Erdal, unun yanı sıra her yıl onlarca bilimsel proje uluslararası paydaşlarla birlikte Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hayata geçirildiği bilgisini paylaştı. Fuat Erdal: “Üniversitemiz Hukuk, Edebiyat, İktisat ve İletişim gibi sosyal bilimler alanı başta olmak üzere, tam akreditasyona sahip Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile sağlık bilimleri alanı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı ile sanat eğitimi alanında, 59 lisans ve 14 ön lisans programıyla oldukça geniş bir program çeşitliliğine sahiptir. Lisansüstü eğitimde sunduğumuz zengin program çeşitliliği ve nitelikli öğrenme imkânları ile de 60 farklı ülkeden öğrenciler tarafından tercih ediliyoruz” dedi.

Ayda 100’den fazla etkinlik gerçekleştiriyor

Öğrencilere 61 ayrı kulüp aracılığıyla aktif bir sosyal yaşam deneyimleme fırsatı sunduklarını vurgulayan Erdal, “Öğrencilerimiz kampüste bulunan konser, sergi, sinema ve tiyatro salonlarında, açık ve kapalı spor tesislerinde her eğitim döneminde yüzlerce farklı kültür, sanat, spor etkinliğine ve bilimsel organizasyona katılabilmektedir. Üniversite yemekhanemizde öğrencilere kahvaltı, 4 çeşit öğle yemeği ve farklı bir menüde yine 4 çeşit akşam yemeği sunulmaktadır. 500 binin üzerinde basılı kaynağın yanı sıra ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanları üzerinden milyonlarca e-kaynağa da ulaşmanın mümkün olduğu Merkez Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.

1 milyonu aşkın öğrenciye eğitim veriyor

Açıköğretim sistemlerinden 60’tan fazla ön lisans ve lisans programında bir milyonu aşkın öğrenciye aktif olarak eğitim verdiklerini söyleyen Fuat Erdal, “Açıköğretim Sistemi ile bireylerin dilediği yerden, dilediği zaman ve dilediği ortamda öğrenmeleri mümkün hale gelmiştir. Öğrencilere Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden her ders için onlarca ders malzemesi sunarak gerçekleştirilen canlı dersler ile de etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratıyoruz. Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite Programlarımız ile öğrencilere kariyerinde yükselme, merak ettiği bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı sunuyoruz. Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanlar, giriş sınavsız olarak Açıköğretim Sisteminden diledikleri programa kayıt yaptırabiliyor” dedi.

“Diplomalarımız uluslararası geçerliliğe sahip”

Açıköğretim Sistemi diplomalarının örgün program diplomalarından denklik açısından bir farkı bulunmadığını kaydeden Erdal, “Açıköğretim Sistemi mezunları da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabilmektedir. Bunların yanı sıra mezunlarımız diplomalarını dijital olarak ve karekod içerecek şekilde dünyanın her yerinde her an ulaşılabilir biçimde alabilmektedir” açıklamasında bulundu.

Uluslararası sıralamalarda dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’nin en önemli bilim, kültür ve sanat merkezlerinden birisi olduğunu açıklayan Fuat Erdal, sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitemiz, dünyanın en mutlu ve güvenli öğrenci kenti Eskişehir’de nitelikli eğitim hayatınızı aktif bir sosyokültürel yaşamla birleştirmeniz ya da Açıköğretim Sistemi üzerinden dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden eğitim alabilmeniz için siz değerli öğrencilerimizi bekliyor. Üniversitemiz örgün eğitim sistemi ile ilgili detaylı bilgilere 4 farklı dilde hizmet veren international.anadolu.edu.tr/en web adresinden, Açıköğretim Sistemi ile ilgili detaylı bilgiye ise anadolu.edu.tr/acikogretim web adresinden ulaşılabilmektedir. Hepinizi dünyanın en büyük eğitim ailesi olan Anadolu Üniversitesini tanımaya ve ailemizin bir üyesi olmaya davet ediyoruz.”