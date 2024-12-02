Anadolu’nun en büyük karma projesi Inventum, Konya’da yükseliyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Nitelikli konut ve ticari projelere imza atan Konya merkezli Aydın Yatırım Grup, Inventum ile inşaat sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. 200 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen proje, konut, ticari alanlar ve oteliyle bölgenin vitrini olacak.

Proje hakkında EKONOMİ’ye bilgi veren Aydın Yatırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Aydın, ‘Ayrıcalıklı Yaşamların Geliştiricisi’ sloganıyla şehre değer katacak projeler inşa ettiklerini belirterek, “Inventum, Konya’yı Ankara ve İstanbul’a bağlayan aks üzerinde şehrin yeni simgesi olmaya hazırlanıyor. Projemiz, yatay mimari anlayışı ve 17 bin metrekarelik peyzaj alanıyla doğal bir yaşam alanı sunuyor” dedi.

“Satışlarımız yoğun talep görüyor”

Projenin detaylarını paylaşan Aydın, Inventum’un satış ofisinin şehir merkezinde faaliyete geçtiğini söyleyerek, “Inventum’da 2+1’den 5+1’e kadar farklı tiplerde toplam 960 konut, bir AVM ve 5 yıldızlı otel bulunacak. 300 dairelik birinci kısım, 2026 yılında teslim edilecek. İkinci kısımda ise 660 dairelik rezidans yer alacak. Projenin tamamının ise 5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Tanıtım ofisimizde de uzman satış ekibimizle projeyi interaktif olarak tanıtıyoruz. Satışlarımız şu anda eski maliyetler üzerinden yapılmakta, bu da yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki yıl bu fiyatlara konut almak mümkün olmayacak” şeklinde konuştu.

“Satış fiyatları hala eski maliyetler üzerinden veriliyor”

Konut sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cihad Aydın, “Konut satışında Eylül ayında geçen yıla göre yüzde 37,3, Ekim’de ise yüzde 76,1 artış görüyoruz. 2024 yılı geçen yılın üzerinde konut satışı ile kapatılacak. Satışlardaki hareketlilik sektör olarak bizim önümüzdeki yıldan umutlandırıyor. Rakamlar konutun güvenli yatırım alanı olduğunun kanıtı. Satış fiyatları hala eski maliyetler üzerinden veriliyor. Her ay ortalama yüzde 2 maliyet artışı söz konusu. Buna rağmen fiyatlar makul seviyede. Bu yüzden ev almak için doğru zaman. Önümüzdeki yıl bu fiyatlara konut almak imkansız hale gelecek” dedi

“Konya, konut yatırımı için doğru adres”

Konya’nın konut yatırımında doğru coğrafya olduğunun altını çizen Aydın, Konya’nın güvenli bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Konya, depreme dayanıklı coğrafyasıyla Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden biri. Ayrıca, Endüstri yatırımlarıyla Marmara Havzası’na alternatif bir sanayi bölgesi olarak konumlanıyor. Artan nüfus ve yatırım potansiyeliyle Konya’da mülk sahibi olmak büyük avantaj sağlıyor.”