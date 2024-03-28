ANSİAD, demiryolu istiyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya iş dünyasının en büyük temsilcisi olan Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) kenti ilgilendiren ve sosyo-ekonomik-kültürel açıdan önemli konuların ele alındığı rapor hazırladı.

Raporu kamuoyu ve belediye başkan adayları ile paylaşan ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, ‘’Hepimiz için elzem olan Antalya’nın ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi için yaşanacak süreçlerin takipçisi olacağız” dedi.

Arkeoloji müzesi yetersiz

Antalya Arkeoloji müzesinin artık yetersiz kaldığını ve büyütülmesi gerektiğini belirten Özbek, kentin markalaşması için simge müze ve anıt eser yapılması gerektiğini kaydetti. Özbek, şunları kaydetti.

‘’Tüm Antalya bölgesinin kültür mirasının korunduğu, sergilendiği ve araştırmalarının yapıldığı bu müze, kente gelen yerli ve yabancı hemen her turistin görmek istediği bir cazibe merkezidir. Antalya müzesini 2023 yılında 182 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının azlığının nedeni, onun değerinin düşük olmasından değil, bölgede sürdürülmekte olan turizmin yapısal özelliğinden ve müze yapısının eskimişliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Abu Dhabi’deki Louvre Müzesi gibi dünyanın bütün büyük şehirlerinde kentlerin markalaşmasına değer katan simgesel, mimari değeri yüksek yapılarda zengin koleksiyonlar sergilenmektedir. İspanya’nın Bilbao kentindeki Guggenheim Müzesi ile Paris Louis Vuitton Müzesi’nin bulunduğu şehirleri tüm dünyaya tanıtmasının yanı sıra şehre katkılarının da yüz milyonlarca Euro olduğu bilinmektedir”.

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin mevcut bulunduğu alanda ‘Müze Adası’ oluşturulmasını isteyen Özbek, ‘’Geçmişi ve uygarlığı sanat eserleriyle ortaya koyarak şehrin marka değerine katkı veren bir Marka Müze kimliği oluşturulmalıdır” dedi.

Antalya’daki karayolları, kavşaklar ve toplu taşıma araçlarının, yoğun göç talebi, deprem sonrası kente yerleşen vatandaşlar, yabancı göç sorunu ve turizm sezonu nedeniyle artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak artan talebe karşılık vermekte yetersiz olduğunu ifade eden Özbek, yapılacak düzenlemelerle trafik akışının daha verimli hale getirilmesini istedi.

Antalya demiryoluna bağlanmalı

Yurtdışından 3-4 saatte Antalya’ya ulaşan turistin havalimanından otele ulaşmasının saatler aldığına dikkat çeken Ercan Özbek, Antalya’nın mutlaka demiryolu ağına bağlanması gerektiğini bildirdi. Özbek, şöyle devam etti.

‘’Antalya Limanı demiryolu ağına mutlaka bağlanmalı. Sarısu – Lara – Kundu arasında mutlaka raylı sistem yapılmalı, Döşemealtı ve OSB’ye uzatılmalıdır. Alternatif ulaşım yollarından metronun ve hızlı tren projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi şehrimiz için çok kıymetlidir. Kentin ülke demiryolu ağına bağlanması hem yük hem yolcu taşımacılığı adına büyük önem taşımaktadır. Antalya’nın İç Anadolu’ya ve Marmara’ya otoyol ve hızlı trenle bağlanması, Konya – Antalya arası yüksek hızlı tren, Gazipaşa – Antalya arası hızlı tren hattı yapılması gerekmektedir.’’

Hızlı tren projesi

Antalya – Alanya karayolunun bölünmüş yol tekniği ile bir an önce hayata geçirilmesi kentin doğu ilçeleri bağlantısı açısından hayati önem taşıdığını dile getiren Özbek, ‘’Bu yönde ayrıca hızlı tren projelendirme çalışmaları da acilen başlamalıdır. Deniz ulaşımı, Antalya’nın ilçelerine ve komşu illerine alternatif ulaşım modeli olarak projelendirilip hayata geçirilebilir. Ulaşım master planı, deprem master planı, imar master planı, tarım master planı, turizm master planı gibi kenti ilgilendiren konularda bilimsel yöntemlerin belirlenmesi için kamuoyu baskısı yaratılması adına çalışma gerçekleştirilmelidir” dedi.

Antalya Limanı aktif olarak kullanılmıyor

Serbest Bölge’nin Antalya ekonomisinin ve sanayisinin gelişiminde önemli katkısı bulunduğunu vurgulayan ANSİAD Başkanı Özbek, şöyle devam etti.

‘’Lüks yat üretiminde Antalya markası yaratılmıştır. Mevcut serbest bölgenin kapasitesinin artırılması veya yeni serbest bölgelerin kurulması, şehrimizin uluslararası ticaret potansiyelini ve istihdamını artıracaktır. Fiyatların İzmir ve Mersin limanlarına göre yüksek olması, limanın fiziki şartlarının yeterli olmaması ve Antalya’yı diğer illere bağlayan demiryolunun olmaması nedeniyle Antalya Limanı aktif olarak kullanılmamaktadır. Antalya Limanı’na demiryolu bağlantısı üretim, ihracat ve ticaret hacminin en az 2-3 katına çıkmasını sağlayacaktır. Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi, liman – havalimanı ve kent merkezi arasında ulaşımın koordine edilmesi, demiryolu ulaşımının şehrimize ulaştırtılması önceliğimiz olmalıdır.”

İklim değişikliği Antalya’yı tehdit ediyor

Antalya’yı tehdit eden küresel iklim değişikliğine dikkati çeken Özbek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla kent dinamiklerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi. İklim değişikliği konusunda belediye yönetimlerinden beklentilerini açıklayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü.

‘’Şehir merkezindeki tüm otoparklarda benzinli ve elektrikli araçlardan otopark ücretleri indirimli olarak alınmaya başlanmalıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı açık ve kapalı tüm otopark alanlarında elektrikli araç şarj altyapısı tamamlanmalıdır.’’

Tarım toprakları imara açılmasın

Arsasının belediye rayiç değeri 500 bin TL’nin üzerinde olan özel yapılarda ortak kullanım alanlarının elektrik ihtiyacının fotovoltaik enerji kaynaklarından karşılanma zorunluluğu konulmasını isteyen Özbek, önerilerini şöyle sıraladı.

‘’Belediye pazar alanlarının çatıları güneş panelleri ile kaplanmalı ve elektrik üretimi için kullanılmaya başlanmalıdır. Çöp ayrıştırma özel yapılarda mecburi hale getirilmelidir. Apartman görevlileri ve yöneticileri belediyeler tarafından eğitilmeli ve denetlenmelidir. İklim değişikliğinin tarım üzerine olumsuz etkileri araştırılmalı ve bunlarla ilgili özellikle çiftçilerimizin eğitilmesi hususunda çalışmalar yapılmalıdır. (Ekim - dikim periyodu, mevcut kanalların sel felaketine karşı iyileştirilmesi ve yeni tahliye kanalarının açılması) İlçelerde ve kırsalda tarım topraklarının imara açılmaması gerekli.’’