ANSİAD’dan Ulusal Felsefe Kongresi

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA–Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından yapılan açıklamada, 1 - 5 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya’da “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe” kongresinin amacının, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’de yapılan belli başlı felsefi çalışmaları gözler önüne sermek ve bir bütün olarak gelecek kuşaklara bırakmak olduğu belirtildi.

Kongrenin açılışında ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi konuşma yapacak.

Açılış konuşmalarının ardından, Sevgi Şahintürk ‘’Türkiye’de Değer Felsefesi’’, Harun Tepe ‘’Türkiye’de Etik’’ ve N. Yasemin Yalım da ‘’Türkiye’de Bioetik’’ konularında bilgi verecek.

ANSİAD tarafından düzenlenen ‘’Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe’’ temalı ulusal kongre takvimi ve katılanlar şöyle:

1 Şubat :

11.30-13.00

Başkan Yusuf M. Örnek

Mehmet Ö. Alkan : Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefeye Genel bir Bakış,

Kaan H. Ökten: Türkiye’de Varlık Felsefesi, Betül Çotuksöken: Türkiye’de İnsan Felsefesi

14.30-16.00

Aristoteles Topluluğu Yuvarlak Masası: Yöneten: Hatice Nur Erkızan

Aylin Çankaya

Sinan Kadir Çelik

Fırat Ünal

Kadın Felsefeciler Yuvarlak Masası: Yöneten: Hülya Şimga

Fatmagül Berktay

Zeynep Direk

Çiğdem Yazıcı

Mantık Çalışmaları Çevresinin Yuvarlak Masası: Yöneten: Şafak Ural

Ahmet Ayhan Çitil

16.30-18.00

İstanbul Üniversitesi-İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalları Yuvarlak Masası

“Hukuk Felsefesi Eğitiminin Bugünü”

Yöneten: Sevtap Metin

Ülker Yükselbaba

Gökçe Çataloluk

Melike Belkıs Aydın

Muş Alparslan Üniversitesi Felsefe Bölümü Yuvarlak Masası

"Türkiye'de Felsefenin Dünü Bugünü"

Yöneten: Gülümser Durhan

Ünsal Çimen

Vildan Burkaz

Önder Tilci

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Yuvarlak Masası

“Siyaset Felsefesi”

Yöneten: Çetin Balanuye

Şahin Özçınar

Eray Yağanak

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Yuvarlak Masası

“Ekoloji Felsefesi, Toplum ve İnsan Hakları”

Yöneten: Sezgin Seymen Çebi

Erol Malçok

Gülşah Tırış

Merve Suzan Ilık Bilben

Fevzi Özlüer

2 Şubat : 09.30-11.00

Türkiye’de Değer Felsefesi

Başkan: Gülriz Uygur

Sevgi Şahintürk

Türkiye’de Etik

Harun Tepe

Türkiye’de Bioetik

N. Yasemin Yalım

11.30-13.00

Türkiye’de Mantık ve Bilim Felsefesi

Başkan: Harun Tepe

Zekiye Kutlusoy

Türkiye’de Bilgi Felsefesi

Cemal Güzel

Türkiye’de Dil Felsefesi

İlhan İnan

14.30-16.00

Kant Topluluğu Yuvarlak Masası I

Yöneten: Gamze Keskin

Ahmet Ayhan Çitil

Hasan Bülent Gözkân

Nebil Reyhani

Felsefe Yayınları

Yöneten: Cemal Güzel

Harun Tepe

Kurtul Gülenç

Ortaöğretimde Felsefe: Programlar, Felsefe Kulüpleri, Felsefe Kulüpleri Platformları ve Felsefe Olimpiyatları Yuvarlak Masası

Yöneten: Gülşen Öz

Seda Ünal

Seçkin Kaplan

Zeki Akpınar

Yaşar Sarıpınar

16.30-18.00

Kepez Belediyesi Konferansı

Moderatör: Canan Özdemir

Betül Çotuksöken: “Yaşama Yolu Olarak Felsefe”

Yer: Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

3 Şubat: 09.30-11.00

Türkiye’de Hermeneutik

Sanem Yazıcıoğlu van der Heiden

Türkiye’de Fenomenoloji

Emre Şan

Türkiye’de Sanat Felsefesi

Taylan Altuğ

Başkan: Hülya Şimg

Saat. 11.30-13.00

Türkiye’de Eğitim Felsefesi

Raşit Çelik

Türkiye’de Felsefe Eğitimi

H. Haluk Erdem

Türkiye’de Çocuklar için Felsefe

Nuran Direk

Başkan: Taşkıner Ketenci

Saat: 14.30-16.00

Heidegger Topluluğu Yuvarlak Masası I

Yöneten: A. Kadir Çüçen

Çiğdem Yıldızdöken

Aysun Gür

Sinan Kılıç

Hüseyin Aydoğdu

Saygın Günenç

Kant Topluluğu Yuvarlak Masası II

Yöneten: Ahmet Ayhan Çitil

Gamze Keskin

Elif Çetinkıran

Özlem Duva

ANSİAD Küçük Felsefe Okulu Yuvarlak Masası

Yöneten: Gülsüm Ünsal

Rükselan Selek

Beken K. Okşar

Haluk Çerçiler

Ender Kuzucu

4 Şubat Saat 09.00-11.00

Türkiye’de Hukuk Felsefesi

Yasemin Işıktaç

Türkiye’de İnsan Haklarına İlişkin Araştırmalar

Gülriz Uygur

Türkiye’de İnsan Haklarının Felsefi-Etik Eğitimi

Nazime Beysan

Başkan: Muharrem Kılıç

Saat:11.30-13.00

UNESCO’da Felsefe ve Türkiye

Numan Hazar

Gürcan Türkoğlu

Türkiye’de Varoluşçuluk

Ali Osman Gündoğan

Başkan: Ali Engin Oba

Türkiye’de Tarih Felsefesi

Ayhan Bıçak

Türkiye’de Felsefe Tarihi Çalışmaları

Mehmet Vural

Türkiye’de Filozoflar Üzerine Çalışmalar

Mustafa Günay

Başkan: Betül Çotuksöken

Saat: 14.30-16.00

Türkiye’de Çeviri Çalışmaları

Yöneten: Yusuf M. Örnek

Saffet Babür

Çiğdem Dürüşken

Mustafa Tüzel

Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Yuvarlak Masası

Yöneten: Zeynep İspir

Kemal Akkurt

İsmail H. Demirdöven

Elif N. Hamidi

M. Furkan Soltekin

C. Oktay Yalın

Fenomenoloji Grubu Yuvarlak Masası

Yöneten: Sanem Yazıcıoğlu van der Heiden

Diler Ezgi Tarhan

Eylem Hacımuratoğlu

Heidegger Topluluğu Yuvarlak Masası II

Yöneten: Çiğdem Yıldızdöken

Elife Kılıç

Zeynep Münteha Kot

Saat 20.30-22.00

Dinletili Sunum: “Friedrich Nietzsche ve Müziğin

Ruhundan Felsefenin Doğuşu”

Yusuf M. Örnek, Can Okan

5 Şubat: Saat: 09.30-11.00

Türkiye’de Toplum ve Devlet Felsefesi

Kurtul Gülenç

Türkiye’de Siyaset Felsefesi

Ahu Tunçel

Türkiye’de Kültür Felsefesi

Çetin Türkyılmaz

Başkan: A. Kadir Çüçen

11.30-13.00

Türkiye’de Tarih Felsefesi

Ayhan Bıçak

Türkiye’de Felsefe Tarihi Çalışmaları

Mehmet Vural

Türkiye’de Filozoflar Üzerine Çalışmalar

Mustafa Günay

Başkan: Betül Çotuksöken

Saat:14.30-16.00

Türkiye’de Felsefenin Kurumsallaşması ve Türkiye Felsefe Kurumu

M. Ali Dombaycı

Kapanış Konuşması

Yusuf M. Örnek

Başkan: İoanna Kuçuradi