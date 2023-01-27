ANSİAD’dan Ulusal Felsefe Kongresi
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında ülke genelinde ilk kez ‘’Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe’’ başlıklı ulusal kongre düzenlenecek.
FİKRİ CİNOKUR
ANTALYA–Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından yapılan açıklamada, 1 - 5 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya’da “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe” kongresinin amacının, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’de yapılan belli başlı felsefi çalışmaları gözler önüne sermek ve bir bütün olarak gelecek kuşaklara bırakmak olduğu belirtildi.
Kongrenin açılışında ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi konuşma yapacak.
Açılış konuşmalarının ardından, Sevgi Şahintürk ‘’Türkiye’de Değer Felsefesi’’, Harun Tepe ‘’Türkiye’de Etik’’ ve N. Yasemin Yalım da ‘’Türkiye’de Bioetik’’ konularında bilgi verecek.
ANSİAD tarafından düzenlenen ‘’Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe’’ temalı ulusal kongre takvimi ve katılanlar şöyle:
1 Şubat :
11.30-13.00
Başkan Yusuf M. Örnek
Mehmet Ö. Alkan : Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefeye Genel bir Bakış,
Kaan H. Ökten: Türkiye’de Varlık Felsefesi, Betül Çotuksöken: Türkiye’de İnsan Felsefesi
14.30-16.00
Aristoteles Topluluğu Yuvarlak Masası: Yöneten: Hatice Nur Erkızan
Aylin Çankaya
Sinan Kadir Çelik
Fırat Ünal
Kadın Felsefeciler Yuvarlak Masası: Yöneten: Hülya Şimga
Fatmagül Berktay
Zeynep Direk
Çiğdem Yazıcı
Mantık Çalışmaları Çevresinin Yuvarlak Masası: Yöneten: Şafak Ural
Ahmet Ayhan Çitil
16.30-18.00
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalları Yuvarlak Masası
“Hukuk Felsefesi Eğitiminin Bugünü”
Yöneten: Sevtap Metin
Ülker Yükselbaba
Gökçe Çataloluk
Melike Belkıs Aydın
Muş Alparslan Üniversitesi Felsefe Bölümü Yuvarlak Masası
"Türkiye'de Felsefenin Dünü Bugünü"
Yöneten: Gülümser Durhan
Ünsal Çimen
Vildan Burkaz
Önder Tilci
Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Yuvarlak Masası
“Siyaset Felsefesi”
Yöneten: Çetin Balanuye
Şahin Özçınar
Eray Yağanak
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Yuvarlak Masası
“Ekoloji Felsefesi, Toplum ve İnsan Hakları”
Yöneten: Sezgin Seymen Çebi
Erol Malçok
Gülşah Tırış
Merve Suzan Ilık Bilben
Fevzi Özlüer
2 Şubat : 09.30-11.00
Türkiye’de Değer Felsefesi
Başkan: Gülriz Uygur
Sevgi Şahintürk
Türkiye’de Etik
Harun Tepe
Türkiye’de Bioetik
N. Yasemin Yalım
11.30-13.00
Türkiye’de Mantık ve Bilim Felsefesi
Başkan: Harun Tepe
Zekiye Kutlusoy
Türkiye’de Bilgi Felsefesi
Cemal Güzel
Türkiye’de Dil Felsefesi
İlhan İnan
14.30-16.00
Kant Topluluğu Yuvarlak Masası I
Yöneten: Gamze Keskin
Ahmet Ayhan Çitil
Hasan Bülent Gözkân
Nebil Reyhani
Felsefe Yayınları
Yöneten: Cemal Güzel
Harun Tepe
Kurtul Gülenç
Ortaöğretimde Felsefe: Programlar, Felsefe Kulüpleri, Felsefe Kulüpleri Platformları ve Felsefe Olimpiyatları Yuvarlak Masası
Yöneten: Gülşen Öz
Seda Ünal
Seçkin Kaplan
Zeki Akpınar
Yaşar Sarıpınar
16.30-18.00
Kepez Belediyesi Konferansı
Moderatör: Canan Özdemir
Betül Çotuksöken: “Yaşama Yolu Olarak Felsefe”
Yer: Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
3 Şubat: 09.30-11.00
Türkiye’de Hermeneutik
Sanem Yazıcıoğlu van der Heiden
Türkiye’de Fenomenoloji
Emre Şan
Türkiye’de Sanat Felsefesi
Taylan Altuğ
Başkan: Hülya Şimg
Saat. 11.30-13.00
Türkiye’de Eğitim Felsefesi
Raşit Çelik
Türkiye’de Felsefe Eğitimi
H. Haluk Erdem
Türkiye’de Çocuklar için Felsefe
Nuran Direk
Başkan: Taşkıner Ketenci
Saat: 14.30-16.00
Heidegger Topluluğu Yuvarlak Masası I
Yöneten: A. Kadir Çüçen
Çiğdem Yıldızdöken
Aysun Gür
Sinan Kılıç
Hüseyin Aydoğdu
Saygın Günenç
Kant Topluluğu Yuvarlak Masası II
Yöneten: Ahmet Ayhan Çitil
Gamze Keskin
Elif Çetinkıran
Özlem Duva
ANSİAD Küçük Felsefe Okulu Yuvarlak Masası
Yöneten: Gülsüm Ünsal
Rükselan Selek
Beken K. Okşar
Haluk Çerçiler
Ender Kuzucu
4 Şubat Saat 09.00-11.00
Türkiye’de Hukuk Felsefesi
Yasemin Işıktaç
Türkiye’de İnsan Haklarına İlişkin Araştırmalar
Gülriz Uygur
Türkiye’de İnsan Haklarının Felsefi-Etik Eğitimi
Nazime Beysan
Başkan: Muharrem Kılıç
Saat:11.30-13.00
UNESCO’da Felsefe ve Türkiye
Numan Hazar
Gürcan Türkoğlu
Türkiye’de Varoluşçuluk
Ali Osman Gündoğan
Başkan: Ali Engin Oba
Türkiye’de Tarih Felsefesi
Ayhan Bıçak
Türkiye’de Felsefe Tarihi Çalışmaları
Mehmet Vural
Türkiye’de Filozoflar Üzerine Çalışmalar
Mustafa Günay
Başkan: Betül Çotuksöken
Saat: 14.30-16.00
Türkiye’de Çeviri Çalışmaları
Yöneten: Yusuf M. Örnek
Saffet Babür
Çiğdem Dürüşken
Mustafa Tüzel
Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Yuvarlak Masası
Yöneten: Zeynep İspir
Kemal Akkurt
İsmail H. Demirdöven
Elif N. Hamidi
M. Furkan Soltekin
C. Oktay Yalın
Fenomenoloji Grubu Yuvarlak Masası
Yöneten: Sanem Yazıcıoğlu van der Heiden
Diler Ezgi Tarhan
Eylem Hacımuratoğlu
Heidegger Topluluğu Yuvarlak Masası II
Yöneten: Çiğdem Yıldızdöken
Elife Kılıç
Zeynep Münteha Kot
Saat 20.30-22.00
Dinletili Sunum: “Friedrich Nietzsche ve Müziğin
Ruhundan Felsefenin Doğuşu”
Yusuf M. Örnek, Can Okan
5 Şubat: Saat: 09.30-11.00
Türkiye’de Toplum ve Devlet Felsefesi
Kurtul Gülenç
Türkiye’de Siyaset Felsefesi
Ahu Tunçel
Türkiye’de Kültür Felsefesi
Çetin Türkyılmaz
Başkan: A. Kadir Çüçen
11.30-13.00
Türkiye’de Tarih Felsefesi
Ayhan Bıçak
Türkiye’de Felsefe Tarihi Çalışmaları
Mehmet Vural
Türkiye’de Filozoflar Üzerine Çalışmalar
Mustafa Günay
Başkan: Betül Çotuksöken
Saat:14.30-16.00
Türkiye’de Felsefenin Kurumsallaşması ve Türkiye Felsefe Kurumu
M. Ali Dombaycı
Kapanış Konuşması
Yusuf M. Örnek
Başkan: İoanna Kuçuradi