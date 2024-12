Antakya OSB’de deprem sonrası istihdam yüzde 30 arttı

Takip Et

Eray ŞEN/HATAY

Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Kahraman, 101 sanayi parselinin olduğu bölgede, deprem sonrası istihdamın arttığını söyledi.

EKONOMİ Gazetesine açıklama yapan Antakya OSB Başkanı Kahraman, 6 Şubat depreminde Antakya OSB’de herhangi bir fiziki yıkım meydana gelmediğini belirterek, “Fabrikalarda makine ekipman anlamında hasarlar meydana geldi. Biz de depremin dördüncü günü elektrik, beşinci günü su ve 10’uncu günü doğalgazı kullanıma açtık. Bu da OSB’deki firmaların daha hızlı toparlanmasını sağladı” ifadesini kullandı.

Fabrikalar ayakta kaldı, işletmeler OSB’ye yöneldi

OSB’deki fabrikaların deprem felaketinde ayakta kalmasının bölgeye yönelik talebi artırdığını vurgulayan Kahraman, “Antakya’da faaliyet gösteren çok sayıda firma, deprem sırasında bina kaybına uğradı. Çok sayıda bina ya yıkıldı ya da hasar gördü. Bu nedenle OSB bünyesindeki binalara yönelik kiralama ya da satın alma talepleri arttı. Bölgemizde şu an itibariyle devam eden yatırımlar da var” dedi.

İşletmelerden gelen talep artışının istihdama da yansıdığının altını çizen Kahraman, “Deprem öncesi 2 bin 700 olan çalışan sayısı şu an 3 bin 500’e ulaştı. Biz de OSB yönetimi olarak, artan taleplere karşılık verebilmek için genişleme çalışmalarına başladık. Önümüzdeki yıl içerisinde genişlemeyi ve daha çok sanayiciye ev sahipliği yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Antakya OSB’de tamamı tahsis edilmiş 101 sanayi parseli olduğunu belirten Kahraman bölgedeki enerji ve su tüketimi hakkında ise şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz yıla oranla enerji tüketimleri yaklaşık olarak aynı. Yıllık 65 milyon kWh elektrik, 750 bin m3 su ve 4 milyon SM3 doğalgaz tüketimimiz var. Elektrik, doğalgaz ve su tüketimlerini uzaktan okuma yöntemiyle okuyoruz. Her biri için OSOS sistemlerimiz mevcut. Bu sistem sayesinde daha hızlı ve daha detaylı veri alabiliyoruz.”

“Nitelikli istihdamı karşılamak için projeler yürütüyoruz”

Antakya OSB’deki fabrikalarda çalışacak kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını, çözüm için bazı adımlar attıklarını anlatan Kahraman, “Nitelikli eleman sorunu halen devam ediyor. Bu konuda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezi (HAKİM) projesinin paydaşları arasındayız” dedi.