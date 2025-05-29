ARNİAD, Arnavut iş insanlarını Ekonomi Zirvesi’nde bir araya getirecek

EKONOMİ (BURSA) - Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) Başkanı Bayram Taşocak ile yönetim kurulu üyeleri Nilgün Kumova ve Ömer Altepe EKONOMİ Gazetesi’ni ziyaret ederek bölge temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye ARNİAD’ın yeni dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Taşocak, yeni dönemde ARNİAD olarak Bursa ve Türkiye’nin yanı sıra küresel alanda diasporada bulunan Arnavut iş insanlarıyla da temaslar kurarak işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı illerde şubeleşme çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Bayram Taşocak, ekonomi söyleşilerinden sektörel buluşmalara, panellerden yuvarlak masa toplantılarına kadar birçok faaliyeti hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı. Yeni dönemde ARNİAD’ın daha görünür, daha etkili ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacağını belirten Taşocak, geniş katılımlı bir ekonomi zirvesi için de hazırlıklara başladıklarını, zirvenin 2026 yılında yapılmasını planladıklarını aktardı.

103 üyesi bulunan derneğin ilk etapta Eskişehir’de temsilcilik kurduğunu ifade eden Taşocak, Türkiye genelinde 5 milyonu aşkın Arnavut kökenli vatandaş bulunduğunu belirterek, “Bizim amacımız dünyaya yayılmış olan Arnavut kökenli insanlarla iletişimimizi güçlendirerek ticaret hacmimizi artırmak. Planladığımız Ekonomi Zirvesi’nde de dünyanın çeşitli yerlerinden başarılı iş insanlarını Bursa’da ağırlayacağız” dedi. Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık vereceklerini kaydeden Taşocak, geçen dönem “İlk formam ilk aşkım” projesi kapsamında 200 öğrenciye Bursaspor forması dağıttıklarını, ardından projenin il genelinde kabul görerek diğer STK’lar tarafından da uygulandığını hatırlattı.