Arsin OSB'den yeşil dönüşüme yatırım

NBE Trabzon

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen OSB Kredilendirme Projesi kapsamında destek alan Trabzon Arsin OSB, güneş enerjisi santrali kurulumunda son aşamaya geldi.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan GES için Başkan Dursun Ali Sakarya ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk İskender’in yanı sıra Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı Caner Koçoğlu ve müşavir firma temsilcilerinin katılımlarıyla imza töreni düzenlendi.

Başkan Dursun Ali Sakarya, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ‘Yeşil Dönüşüm’ hedefleri doğrultusunda bizler de üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Gerek ülkemiz, gerekse sanayicilerimiz ve vatandaşlarımız için daha temiz bir enerji ve daha yeşil bir dünya hedefliyoruz. Bugün bu hedef doğrultusunda çok değerli bir imza atarak projemizde son aşamaya geldik. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Proje ile Trabzon Arsin OSB’deki elektrik maliyetlerini düşürmek ve başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjinin kullanımını yaygınlaştırmak hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda yıllık yaklaşık 272.250 kWh enerji çevreyi kirletmeden üretilecek ve yaklaşık 7.445,38 kg karbon (CO2) salınımı önlenecek.