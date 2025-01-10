Arslan'dan, Emeklileri sevindirecek yasa teklifi

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılının ilk yarısı için uygulanacak en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildiğini açıkladı. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, en düşük emekli aylığının, asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret düzeyinde güncellenmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

İktidar emeklileri açlık sınırının dahi altında bıraktı

Verdiği kanun teklifine ilişkin açıklama yapan Arslan, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında kalan aylıklarla geçinmek zorunda kaldığını ifade etti. TÜRK İŞ verilerine göre 2024 yılının Aralık ayı itibariyle açlık sınırının 21 bin 83 lira olduğuna dikkat çeken Arslan, AKP iktidarının emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek yerine, 2025 yılında kuru ekmeğe muhtaç ettiğini söyledi.

Yoklukla ve yoksullukla en çok mücadele ettikleri yıl

2024 yılının emekliler yılı değil, emeklilerin yoklukla ve yoksullukla en çok mücadele ettikleri yıl olduğunu ifade eden Arslan, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, AKP hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 50 üzerinde iken, 2024 yılında asgari ücretin yüzde 58,8 altında kalmıştır. 1999 öncesi prime esas kazanç tabanının yüzde 70’i seviyesinde sabitlenen aylık alt sınırları, iktidar partisi dönemi olan 23 yıl içerisinde yüzde 35’e düşürülmüştür. Bu düşüşe paralel olarak, emekli vatandaşlarımızın alım gücü de yıllar içerisinde erimiştir. Günümüzde emeklilik, açlık ile mücadele haline dönüşmüştür. ‘Emekliler yılı’ olarak ilan edilen 2024 yılı emeklilerimizin hafızasına, ‘yoklukla ve yoksullukla en çok mücadele ettikleri yıl’ olarak kazınmıştır!

Sosyal devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir

Devletin elzem görevleri arasında emekli vatandaşların insan onuruna yaraşır seviyede yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Arslan, “Sosyal devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir. Mevcut durumda, emekli vatandaşlarımız asgari gelirin altında kalan aylıklar ile geçinememektedir. Yapılacak olan düzenleme ile, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en düşük emekli aylığının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret düzeyine güncellenmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.