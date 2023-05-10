ASPİLSAN Enerji, AFGM ve MAN ile iki ayrı sözleşme imzaladı

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törende, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ile askeri bataryaların ASPİLSAN’dan tedariki kapsamında genel sipariş sözleşme protokolü yapıldı. Ayrıca MAN Türkiye A.Ş ile de yerli ve milli üretim süreci adına iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokole göre, askeri sistem bataryalarının tedariki ASPİLSAN Enerji’den yapılacak. MAN Türkiye A.Ş ile imzalanan iyi niyet sözleşmesi ise Elektrikli Otobüs Batarya Sistemi ve benzeri projelerin yerli ve milli imkânlar dâhilinde yürütülmesi, öncelikle yurtiçi kaynaklar ile karşılanması ve benzeri alanlarda karşılıklı olarak ilgilenilen proje, uygulama, araştırma ve geliştirme konularında niyet beyanlarını kapsadı. Buna göre taraflar, Türkiye'de MAN tarafından geliştirilecek elektrikli otobüslerin lityum iyon bataryalarının geliştirilmesine ve üretimine yönelik ortak projeler için birlikte çalışacaklar.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, imza töreninde yaptığı konuşmada ASPİLSAN’ın, özellikle savunma sanayinde kullanılan tüm silah ve teçhizatta yerli pil ve bataryaların kullanımına yönelik önemine dikkat çekerek, “Gökteki uçaklarımızdan, su altındaki gemi ve torpidolarımıza kadar kullanılan pil ve bataryalar ASPİLSAN tarafından sağlanmaya başlandı. Pil ve batarya üretiminin bir diğer önemi ise küresel ısınmanın engellenmesine yönelik katkısı. Dünya, enerjinin, özellikle yenilenebilir enerjinin depolanarak kullanılması ile küresel ısınmaya elektrifikasyondan beklenen faydayı sağlayabilecek. Araçların hızla elektrikli araçlara dönüşümü ancak pil teknolojisi ve üretimi sayesinde mümkün olarak karbon salımını azaltabilir” dedi. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokole yönelik de konuşan Özsoy, “TSK’nin sistemlerinde kullanılacak pil ve bataryaların yerli ve milli olarak tedarikinde önemli bir aşama gerçekleşiyor. Bu ülkemizin dış açığına katkı sağlayacağı gibi bizim Kayseri’de yatırımları ve istihdamı artırmamızı da sağlayacak çok önemli bir adım” diye konuştu.



“Kayseri’de otobüs bataryalarının seri üretiminin yapıldığı tesis kuracağız”

MAN Türkiye A.Ş ile imzalanan “İyi Niyet Anlaşması” ile de Kayseri için önemli yatırımların hayata geçmeye devam edeceğini aktaran Özsoy, “Türkiye’nin çok önemli bir otobüs üreticisi olan firmamızla Kayseri’de yatırımlarımızı artıracak ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağız. Bu iyi niyet anlaşmasından beklentimiz bir an önce prototip üretimleri tamamlayarak Kayseri’de otobüs bataryalarının seri üretiminin yapıldığı bir tesisi hayata geçirmek ve bölgedeki en büyük batarya üretim tesisini kurmak. Bu sayede gelecekte ülkemizdeki başta TOGG olmak üzere tüm araç üreticilerine batarya üreten bir üretim komleksini Kayseri’de kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Özsoy, ayrıca, ASPİLSAN Enerji’nin ilk pil ihracatını da Avrupa’ya yaparak Türkiye için bir ilki gerçekleştirdiklerini paylaştı.