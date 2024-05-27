ASPİLSAN Enerji ve ORAN çalıştay düzenleyecek

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İlgili paydaşların katılımı ile batarya yangınlarına müdahale yöntemlerinin tespit edilmesi, bataryaların aşırı ısıya maruz kaldıkları koşulları ortadan kaldırma yöntemlerinin ve soğutma metotlarının detaylı analizinin yapılması hedefleniyor.

Protokol ile ilgili bilgi veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, “Bölgemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, imalat sanayinde dönüşümün sağlanması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu bağlamda Ajansımızın imalat sanayine yönelik sonuç odaklı programı ve oluşturduğumuz bölge planları çerçevesinde paydaşlarımızla pek çok faaliyet düzenliyoruz. Bu protokole istinaden gerçekleştireceğimiz çalıştay vasıtasıyla kamu-sanayi iş birliği anlamında çok önemli gördüğümüz bir konuda Aspilsan ile iş birliği yapıyoruz” dedi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ise, “Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının Haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizde olmayan bir teknolojiyi getirerek hem bu alanda bir kabiliyet kazandık hem de ülkemize yeni meslekler getirerek bu alanda istihdam sağladık. Lityum iyon pil üretiminin üzerinden geçen bu iki yılda, pil ve batarya konusunda bir ekosistem oluşturarak sektörün tüm paydaşlarını aynı platform etrafında toplama misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkemizin bölgesinde bir batarya üreticisi olması için ham maddemizi çıkaracağız, bunu işleyip aktif maddeye çevireceğiz, buradan elektrot ve pil üreteceğiz, pili kapatıp elektronik devreleriyle, yazılımlarıyla birlikte batarya haline getireceğiz. Ömrü dolmuş bataryalarımızı ikincil kullanım alanlarında değerlendirdikten sonra geri dönüşüm ve geri kazanımla tekrar proseslerde kullanacak bir zincir yönetimini hayata geçirmemiz gerekiyorni hedefliyoruz” diye konuştu.

Söz konusu çalıştayda, Türkiye’de bu alanda en güncel çalışmaları yürüten ve batarya yönetim sistemleri, batarya güvenliği ile yangın sistemleri konusunda tecrübeli akademisyenler tarafından bilgilendirme yapılacak. Düzenlenecek olan çalıştay, Türkiye’de bu konudaki atılan ilk adım olacak.