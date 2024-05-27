Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı yoğun ilgi gördü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Asansör sektörünün üretim ve ihracat üssü haline gelen Konya’da 66 bin metrekare sergi alanına sahip TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde 200’ü aşkın katılımcı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan ELEVEX 2024 Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı sektörün önde gelen firmalarını ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

Bu yıl Konya’da ilk kez düzenlenen fuar, kapılarını açtığı ilk günden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Asansör üreticileri, mühendisler, mimarlar ve sektöre ilgi duyan ziyaretçiler, en yeni ürünleri ve teknolojik gelişmeleri yerinde inceleme imkanı buldu. Fuar, sadece Türkiye'den değil, yurtdışından da birçok katılımcıyı ağırlayarak uluslararası bir platform olma özelliği taşıdı.

“Konya sektörün merkezi”

Fuara özellikle yurtdışından gelen ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayan Çelikray Pazarlama Müdürü Yunus Emre Paşalak “Çelikray olarak mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi geliştirmek ve yeni müşterilerle temas kurmak üzere fuara katıldık. Türkiye’deki asansör üretiminin yüzde 60’ını karşılayan Konya’nın sektörde merkez olarak bundan sonraki yıllarda bu fuara ev sahipliği yapması gerekiyor. Çelikray olarak başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Burada da yurtdışından yoğun bir ilgi oluştu. Üretiminin yüzde 60’ını ihracat olarak değerlendiren bir firma olarak bu ilgi bizi memnun etti” şeklinde konuştu.

“Müşterilerimizi fabrikamızda da ağırladık”

Yatırımlarına sürekli olarak devam ettiklerini söyleyen Akış Makine Marmara Bölge Satış Sorumlusu Onur Güç, “Akış Makine olarak fuarın ev sahiplerinden biriyiz. 1978 yılından bu yana sektörde hizmet veriyoruz. Bugün 1100 çalışanımızla 55 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve sürekli yatırımlarına devam eden bir firmayız. Türkiye pazarının yüzde 85’ine hakimiz. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerimizle anahtar teslim hizmet veriyoruz. Fuara yurtdışından, özellikle Ortadoğu ve Rusya’dan yoğun bir ilgi oldu. Fuarın Konya’da ilk kez düzenlenmesinden dolayı ufak tefek eksiklikler olsa da katılımcıların yoğun ilgisi bizi gayet memnun etti. Müşterilerimizi sadece burada değil fabrikamızda da ağırladık” dedi.

“Gösterilen ilgiden memnunuz”

Ah-Met Asansör Satış Müdürü Kemal Uyumaz fuara gösterilen katılımdan memnun olduklarını belirterek “1998 yılından beri sektörün içerisinde olan bir firmayız. Bugün üretimimizin yüzde 50’si ile 75 ülkeye ihracat yapıyoruz. Müşterilerimize A’dan Z’ye kadar hizmet veriyoruz. Konya’da ilk defa gerçekleştirilen bu güzel organizasyonda hem yurt içinden hem de yurtdışından katılımcıların yoğun olması bizi memnun etti. Umarım bundan sonraki yıllarda yine burada, bu yoğunluk artarak devam eder” ifadelerini kullandı.