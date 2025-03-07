ATB Başkanı Bilgiç: Çukurova tarımda dönüşümün öncüsü olabilir

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) ile Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Tarıma Dayalı Yatırımların ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. ATB Başkanı Şahin Bilgiç, ATB Meclis Başkanı Osman Bağış, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, şube müdürleri, üreticiler ve yatırımcıların katıldığı toplantıda, güncel tarım destekleri anlatıldı.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova’nın bereketli topraklarıyla, ülkenin tarımda en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Burada yapılacak her türlü yatırım ve atılacak her adım, sadece Çukurova değil, tüm Türkiye için büyük bir anlam taşıyacaktır” dedi.

Tarım sektörünün tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Bilgiç, “İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, doğa dostu üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gibi zorluklar, tarıma dair yaklaşımlarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bu süreçte, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim yöntemlerinin önemi daha da artmaktadır. Ancak bizler, bu zorlukları fırsata dönüştürebilecek potansiyele sahip bir bölgedeyiz. Çukurova, sahip olduğu tarımsal ürün çeşitliliği, verimli toprakları ve üretim gücü ile bu dönüşümün öncüsü olabilecek bir coğrafyadır” diye konuştu.

Tarımda verimlilik kadar, ürünlerin işlenmesi ve katma değerli hale getirilmesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bilgiç, şunları kaydetti: “Çukurova’nın zengin tarımsal potansiyelini daha verimli bir şekilde değerlendirmek, üreticilerimizin kazançlarını artırmak, yatırım fırsatlarından faydalanmak, daha fazla istihdam yaratmak ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için katma değerli ürünlere yönelmek zorundayız. Bu alandaki sizlerin yapacağı yatırımlar ve üretim tesisleri, sadece bölgesel değil, ülkesel kalkınma açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Adana Ticaret Borsası, 1913 yılında kurulmuş olan köklü bir kurum olarak, her zaman üreticimizin yanındadır. Hep birlikte, Çukurova’nın ve ülkemizin tarım sektörünü daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir hale getirmek için atılacak yatırıma yönelik adımların başlangıcını yapıyoruz. Tarımda sürdürülebilirlik, inovasyon ve gelişim alanlarında güçlü adımlar atacağımıza olan inancım tamdır. Hep birlikte daha verimli bir Çukurova ve daha güçlü bir Türkiye için çalışacağımıza ve buradan önemli yatırım projelerinin çıkacağına olan güvenim sonsuzdur.”

İl Müdürü Kökçüoğlu: Don zararını tespit etmeye devam ediyoruz

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da son zamanlarda ovada çok ciddi bir don zararıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı. Bu konuda tüm ekiplerin sahada gerekli tespitleri yaptığını söyleyen Kökçüoğlu, “Bu tespitler dahilinde de parsel ve kişi bazlı zararlar belli olduktan sonra da bakanlık düzeyinde yapılabilecek desteklerle de çiftçimizin yanında yer alıp yaralarını saracağız” dedi.

Bakanlığın çiftçilerin yanında olduğunu ve kırsal kalkınmayı nasıl artırabiliriz diye çalıştığını anlatan Kökçüoğlu, şöyle konuştu: “Hibe desteğiyle sizlerin karşısındayız. Bakanlığımızın 9 Nisan'a kadar olan hibe desteği programı başvuru çağrısında neler istiyoruz, nelere ihtiyacımız var, hangi konularda yatırımları destekleyeceğiz? Adana ve ilçelerinde arkadaşlarımız çeşitli eğitimler, programlar düzenleyecek, sonrasında da sizlerden gelecek olan başvurulara hem yerelde daha sonra da Bakanlık düzeyinde değerlendirerek çiftçimizin üretimine nasıl katkı sunabiliriz, Adana için daha fazla payı Bakanlıktan nasıl alabiliriz, bunun gayesi içerisinde olmaya çalışacağız.”

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları desteklerle ilgili sunum yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.