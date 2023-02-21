Avrupa’da daha fazla ülkeden vize kolaylığı bekleniyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’de 11 ili etkileyen deprem afetinin ardından evsiz kalma riski olan veya tedavi gören depremzedeler 1’inci ve 2’nci derecede akrabaları bulunması halinde 3 aylık vize uygulamasıyla Avrupa’ya gidebilecek. Almanya resmi olarak 1. ve 2. derece akrabalarına gitmek isteyen Türk Vatandaşları için başvuru sürecini resmen başlattı.

Almanya’nın ardından Hollanda, Fransa, Belçika gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerin de hızlı bir şekilde 3 aylık vize uygulamasına başlaması öngörülüyor. Mersin Oku Vize Kurucusu Hümeyra Yeni, Ekonomi gazetesine yaptığı değerlendirmede depremzedelerin Almanya’ya gidebilmesi için atılması gereken hayati adımları değerlendirdi. Depremzedelerin vize ücretinden muaf tutulacağını dile getiren Yeni, başvuru sürecinde yalnızca İDATA (www.idata.com.tr) koordinasyon bedelinin tahsil edileceğini bildirdi.

Depremzedelerin randevu almadan vize başvurusunda bulunabileceğini ifade eden Hümeyra Yeni, “Başvurular İDATA vize başvuru merkezinin Ankara, İstanbul Astoria, İstanbul Altunizade, İzmir, Bursa, Antalya ve Trabzon şubelerinden randevusuz olarak hızla kabul edilecek. Avrupa’ya gitmek isteyen depremzedeler pasaportlarını tedarik etmeye başladılar. Bu hafta ile birlikte başvuru trafiğinin hızlanmasını öngörüyoruz” dedi.

Acil durumu özetleyen dilekçe geçiş için hayati öneme sahip

Almanya vizesi için açıkladığı evrak listesinde başvuru sürecini etkileyecek 4 noktanın 1’incil veya 2’ncil akrabalardan gelecek orijinal davetiye ve taahütname, acil durumu özetleyen şahsi dilekçe, nüfus kayıt örneği ve tarihçeli ikametgah belgesi olduğunu ifade eden Hümeyra Yeni,

“Vize başvurularının red olmaması için depremzedelerin yaşadıkları mağduriyeti hazırlayacakları dilekçede deprem afetinin kendisine ve ailesine olan etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı; ikamet ettiği evin durumu, maddi kayıpları, barınma ihtiyacını sağlayıp sağlayamadığı gibi etkenler mutlaka dilekçede belirtilmeli.

Dilekçeyi destekleyecek e-devletten alınacak tarihçeli ikamet belgesi ile depremzedenin, depremde oturduğu evde ne kadar süre oturduğu konusunda Almanya Büyükelçiliği bilgi sahibi olabilecek. Ayrıca Almanya’dan resmi kurumlardan gelecek davetiye ve davet edecek kişinin imzalayacağı taahhütname de başvuru sürecinin akibetini gösterecek” diye konuştu.

Başvuru merkezi tarafından başvuru evrak güncellemelerin devam ettiğini belirten Hümeyra Yeni, başvuru öncesinde evrak listesinin ve vize başvuru şartlarının tekrar teyit ederek başvurulması gerektiği konusuna dikkat çekti.

Almanya tarafından açıklanan 3 aylık vize kolaylığı için istenen genel evrak listesi:

· Başvuru formu

· Acil durumu özetleyen şahsi dilekçe

· Geçerli veya geçici Türk pasaportu

· Almanya’dan davet eden 1.ci veya 2.ci derece akrabadan gelecek davetiyenin aslı ve ayrıca İkamet Yasasının 66 ila 68. Maddeleri uyarınca taahhüt beyanı aslı

· Davet eden kişinin kimlik fotokopisi, pasaport fotokopisi ve varsa oturum kartı fotokopisi

· Davet eden kişi ile akrabalık bağını gösteren nüfus kayıt örneği

· Yurtdışı seyahat sağlık sigortası

· 2 adet biometrik fotoğraf / arkası beyaz, 3.5x4.5 mm ebatında

· Tarihçeli ikametgah belgesi