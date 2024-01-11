Ayakkabı sektörü pazar kaybetti, İzmirli ayakkabıcılar dükkân kapatıyor

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Pandemi döneminde Çin’in kapanmasıyla yurt dışı pazarlarında atağa geçen Türk ayakkabı sektörü, sonraki süreçte bu pazarları tek tek kaybetmeye başladı. İzmirli ayakkabıcılar, artan girdi maliyetleri ve pazar kayıplarıyla beraber sektörün zor bir süreçten geçtiğini söylediler.

Pandemi döneminde dünyanın dört bir yanına mal gönderdiklerini ifade eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, “Pandemide bizim için her şey güzel gitti. Ancak Çin’in tekrardan dünyaya açılması ile ticaret bu pazarları tek tek kaybetmeye başladık. Çin’in en büyük avantajı çıkardığı ürünleri ucuza pazarlayabilmesi. Bizde artan üretim maliyetleri sebebiyle ürünler vitrine pahalı çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

“Suriyeliler ile rekabet etme şansımız hiç kalmadı”

Ata, Suriyelilerin çeşitli nedenlerden dolayı ürettikleri ayakkabıların daha ucuz olması nedeniyle iş yapamayan İzmirli ayakkabı üreticilerinin büyük bir kısmının sektörden çıktığını söyledi. Ayakkabıcı esnafının vergi indirimi ve prim desteği istediğini de belirten Ata, “Asgari ücret zammıyla birlikte yıllık sigorta primi 7 bin TL’ye çıktı. Durum böyle olunca birçok firmamız eleman çıkartmaya başladı. İşten çıkartmalar fazlalaşmadan devletimizden sigorta ve vergi indirimi bekliyoruz” dedi.

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde yakın zamanda yaptıkları bir araştırmada kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu belirlediklerini söyleyen Ata, “Sitede 16 farklı ülkeden yabancı var. Bunların yüzde 90’ı kayıt dışı yani kaçak çalışıyor. Odamıza kayıtlı çok sayıda Suriyeli patron var. İzmir, ayakkabı üretiminde Türkiye’nin ikinci büyük noktasıydı. Fakat son dönemlerde gerilemeye başladık. Türk üreticiler, Suriyeliler ile rekabet edememenin yol açtığı sıkıntılarla boğuşuyor” ifadelerine yer verdi.

“Esnaf mağaza kapatıyor”

Artan girdi maliyetlerine de dikkat çeken Ata, “Malzemelerimizin yüzde 60'lık bölümü ithal ürünlerden oluşuyor. Özellikle, suni deri, yapıştırma ilacı ve taban gibi ürünler yurtdışından geldiği için ve dövizdeki yükseliş dolayısıyla ayakkabı fiyatları çok arttı. Bunu müşteriye yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ayakkabı da piyasaya yüksek fiyattan giriyor. Devlet kefalet kooperatifi ile ilgili kredi vererek esnafa can suyu oluyor. Ancak kredilerin artırması, esnafın ucuz krediden faydalandırılması lazım. İnternet satışları mağazası olan esnafımız etkilendi. Birçok mağaza kapandı" dedi.

Ayakkabılar, Metaverse’te “Ayakta Gör” ile ithalatçılarla buluşacak

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB), ayakkabı ve saraciye üreticisi 37 üyesini milli katılım organizasyonu ile İtalya’da 13-16 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Garda Fuarı’na götürüyor. EDDMİB, Ayakta Gör, sanal gerçeklik projesini Expo Riva Schuh Garda Bags Fuarı’nda yeni yazılımla ithalatçılarla buluşturacak.

Bu yıl yapacakları fuarlar, ticaret heyetleri ve alım heyetleriyle sektör ihracatındaki geri gidişi durdurmayı hedeflediklerini söyleyen EDDMİB Başkanı Erkan Zandar, “Katılımcı firmalar ürünlerini artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EİB metaverse altyapısında üçüncü kez sergileyecekler. Firmalarımızın fuarda sunduğu ürünlerin gerçekçi doku ve yansıma ile EİB’e özel geliştirilen bir yazılımla modellenerek 3 boyutlu olarak sistemde entegrasyonu sağlanacak. EİB Metaverse trend alanında ziyaretçiler ürünleri 360 derece inceleme ve önceki edisyonlardaki projeden farklı olarak geliştirilen proje ile sisteme entegre bir kiosk ile dijital ortamda seçtikleri ayakkabı ürünlerini bizzat kendi ayakları üzerinde deneme şansına erişecekler” diye konuştu.