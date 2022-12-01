Aydın Ticaret Odası, Asya-Pasifik Bölgesi’nin 'En İyi Odası' seçildi

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından 36. CACCI Konferansı, Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlendi. “Ticaret Odaları Yeni Ekonomiyi Nasıl Tanımlayacak” temasının öne çıktığı konferansta, Aydın Ticaret Odası (AYTO), yaptığı hizmetlerle Asya-Pasifik Bölgesi’nin ‘En İyi Odası’ seçildi. Konferans sonunda 28 ülkeden gelen iş insanlarının katılımıyla düzenlenen gala gecesinde verilen birincilik ödülünü TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ve AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit aldı.

Yeni projelerle üyelerinin hizmetinde bulunmaya devam edeceklerini belirten AYTO Başkanı Ülken, “Bu ödülün arkasında sonsuz bir emek var. AYTO Yönetim Kurulu’muzun, Meclis’imizin, Genel Sekreteri’mizin ve AYTO personelimizin emeği, inancı ve çabası var.” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana AYTO Yönetimi olarak üyelerin ticari hayatlarının gelişmesi ve kente değer katmak için birçok girişim ve projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ülken, şunları kaydetti: “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun göreve gelmesinden sonra, oda ve borsalarımız da Rifat Bey’in vizyonuyla harekete geçti ve atılan bütün tohumlar ne mutlu ki başarılı çalışma ve projelere dönüştü. Bugün burada almış olduğumuz ödül de, üyelerimize sunduğumuz hizmet ve projelerimizin uluslararası çapta görünür ve fark edilir hale geldiğinin bir göstergesidir.”

Küresel ekonomin yüzde 23’ünü temsil ediyor

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Asya–Pasifik bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2009’da Asya- Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’na (CACCI) üye oldu. CACCI, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel ekonominin yüzde 23’ünü kapsayan Asya–Pasifik Bölgesinin en büyük iş dünyası örgütü niteliğinde bulunuyor ve 28 ülkeden şirketleri temsil ediyor. Bu kapsamda CACCI, odaların, hizmet bölgelerindeki sanayi, ticaret ve toplumsal refahına katkı sağlayan “üye odaklı uygulamalarını” belirlemek için 2004 yılında ‘CACCI Yerel Oda Ödülleri Yarışması’nı başlattı. CACCI 9. Yerel Oda Ödülleri Yarışması’na 2021 yılında başvuran Aydın Ticaret Odası, Asya- Pasifik ticaret odaları arasında kente ve üyelerine yönelik çalışmalarıyla en başarılı oda seçildi.