Aydın’da sürdürülebilir ihracatın yolu açılıyor

İZMİR / EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği “Responsible Destek Programı”nı ve diğer devlet yardımlarının anlatıldığı Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları toplantı serisinin ikincisi Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, Avrupa yeşil mutabakatı ve tarımsal işletmelerde yeşil dönüşüm konularında kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı.

Sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi modellerinin benimsenmesi amacıyla ‘yeşil dönüşüm ile aydınlık işletmeler’ projesini hayata geçirdiklerini aktaran Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Proje kapsamında, ilimizde zeytin, zeytinyağı ve incir üretimi veya ticaretiyle uğraşan firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenledik. 2024 yılında gerçekleştirilen eğitimlerde, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, Avrupa yeşil mutabakatı ve tarımsal işletmelerde yeşil dönüşüm konularında kapsamlı bilgi paylaşıldı. Eğitimin ardından, projeyi desteklemek amacıyla ‘incir üreticileri için sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yol haritası’ ile ‘zeytin ve zeytinyağı üreticileri için sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yol haritası’ adlı rehberler oluşturuldu. Bu rehberler, üreticiler ve ihracatçılar için yeşil dönüşüm süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir kaynak sunmaktadır” diye konuştu.

Aydın’ın ihracatı 1,8 milyar dolar

Aydın’ın, kuru incir, kestane, zeytinyağı ve kereviz üretiminde Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Çilek, enginar, turunç, börülce, mandalina da ikinci sırada. Pamuk ve sofralık zeytinde ise üçüncü büyük üretici. Aydın’ın tarımsal anlamda Türkiye’yi besleyen şehirlerimizden biri olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aydın’ın ihracatının 1,8 milyar dolarla çok daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

Girit, birliğin hizmet sunduğu illerde düzenlenen üye buluşmalarıyla üyelerle olan ilişkileri geliştirmeyi, amaçlamanın yanı sıra Aydın’daki ihracat camiasının beklenti ve taleplerini tespit etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

EİB, Aydınlı 43 firmayı ödüllendirdi

Toplantıda 20 yılı aşkın ihracat yapan Aydınlı 43 firmaya ödülleri de takdim edildi. Ödül Alan Firmalar şöyle; Ak-İmpeks Tarım, Alabanda Madencilik, Astaş Çelik Kapı, As-Ya Tekstil, ATM Tel Örgü, Aykim Metal, Aytan Mermer, Bilal Sabuncu Yağ ve Sabun, Ceylanlar Maden, Demar Makina, Demeks Mermer, Efe Şekerleme, Ege Gıda, Ege Yıldızı Gıda, Eker Gıda, Eroğlu Bitkisel Yağ, Ersoylar Hediyelik Eşya, Ful Deri, Günkar İnşaat, Güven Tarım, İnci Arıcılık, Kaf Gıda, Kaltun Madencilik, Kervan Turizm, Kral İncir, Kuteks Medikal, Küpyağ, Lider Dış Ticaret, Maroli Gıda, Orhanoğlu Gıda, Özaltın Tarım, Pekpan, Renkler Halıcılık, Retek Selüloz, Saneks Kuru İncir, Sibaş Gıda, Söke Değirmencilik, Söktaş Tekstil, T.E. Bilgisayar, Tan Mutfak, Toroslular Gıda, Uğur Soğutma, Zeyko Tarım.