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Aynı acıların tekrarlanmaması için tek çıkış yolu dönüşümdür

Başkan Alemdar, deprem gerçeğiyle yaşayıp yeni acıların önüne set olmak için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Aynı acıların tekrarlanmaması için tek çıkış yolu dönüşümdür
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada yeniden “dönüşüm” vurgusu yaparak, “Bu acıyı, çeyrek asır önce aynı felaketle yüreği yananlar olarak en derinden hissediyoruz. 11 ili etkileyen 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Rabbim’den rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Aynı acıların tekrarlanmaması için tek çıkış yolu dönüşümdür” dedi.

Başkan Alemdar, deprem gerçeğiyle yaşayıp yeni acıların önüne set olmak için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını söyledi.

 

Önceliğimiz kentsel dönüşümdür

Başkan Alemdar, böyle acıların tekrarını önlemek için sorumluluk almak zorunda olduklarını kaydederek şöyle dedi: “Depremin yıl dönümünde, acı hatıraların yanında, yeniden ayağa kalkmanın ve dayanışmanın gücünü de inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya devam ederken, deprem gerçeğini unutmadan daha güvenli bir geleceği inşa etmek için el birliğiyle çalışmalıyız. Böyle acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluk alarak, şehrimizi dirençli hale taşımalıyız. Elbette burada en önemli önceliğimiz kentsel dönüşümdür.”

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