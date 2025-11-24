Azerbaycan Büyükelçisi Karabağ’a yatırım çağrısında bulundu

ADANA/EKONOMİ

‘Azerbaycan Ülke Günü: İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı’nda konuşan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Karabağ bölgesinin işgalden kurtarılmasının ardından devlet eliyle kapsamlı bir imar çalışması başlatıldığını söyledi. Altyapı, enerji ve konut projelerinin devlet tarafından yürütüldüğünü belirten Mammadov, bölgede istihdamın sağlanması için özel sektör yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin işgal altında olduğu dönem 1 milyon insanın göçmen statüsünde yaşadığını anımsatan Mammadov, işgalden kurtulduktan sonra Karabağ bölgesinde ‘taş üstünde taş kalmadığını’ söyledi. Mammadov, "Bu şehirlerin, köylerin inşası, altyapı, santraller, tüneller, demir yolları, okullar, evler, kreşler her şey sıfırdan yapılıyor. Devlet bu illerde inşa ediyor, insanlara bedava dağıtıyor. İnsanlar 30 sene başka yerde yaşadıkları bölgelerden yeniden buraya geliyor" diye konuştu.

“Karabağ'da devlet birçok avantaj, teşvik vermektedir”

Yatırımcı devlet olarak Azerbaycan’ın başka devletlere çok sayıda yatırım yaptığını belirten Mammadov, şöyle devam etti: "Türkiye de en çok yatırım yaptıklarımızdan. Bunlar büyük projelerdir. Devlet yatırımları olduğu için devlet şirketlerinin ithal ettiği projelerdir. Karabağ'da ihtiyacımız olan, insanların çalışacağı daha küçük, özel yatırımların oluşması için devlet birçok avantaj, teşvik vermektedir. Bu bölgede elektrik, doğal gaz ödemelerinde kolaylıklar, arsa temini, vergi muafiyetleri, düşük işçilik maliyeti gibi avantajlardan istifade edip orada bir fabrika açılması, iş yerlerinin yaratılması, devletin kredi ve para desteğiyle mümkün olan şeylerdir."

Attar: Türkiye’deki ilk toplantıyı Adana’da yapıyoruz

TADİV Başkanı Aygün Attar konuşmasında, TADİV'i 28 yıl önce dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın kurduğunu belirterek "Bu toplantının ilkini Bakü'de yaptık, Türkiye'deki ilkini Adana'da yapıyoruz” bilgisini verdi.

Kıvanç: Ticaret hacmi 15 milyar dolar olmalı

Toplantının ev sahibi ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi. Kıvanç, İki ülke arasında 2025 yılının ilk dokuz ayında 2.2 milyar dolar ihracat, 1.1 milyar dolar ithalat olan ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefi için lojistik engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Zengezur Koridoru ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının önemine dikkat çeken Kıvanç, mevcut ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesini istedi.

DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat konuşmasında, “Türkiye-Azerbaycan iş birliğini çok daha güçlü bir motivasyonla ileri taşımayı gerektiriyor” yorumunu yaptı.

Sönmez: Küçük ve orta işletmeleri işbirliğine teşvik etmek lazım

Toplantıya katılan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez şöyle konuştu: "Tek millet iki devlet anlayışla yürütülen güçlü ilişkilerin, ekonomik ortaklıklar ve yatırımlarla karşılıklı somut faydalara dönüştüğünü görüyoruz. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri mutlak suretle iş birliğine teşvik etmek lazım. Bu konuda da bizler mutlaka gayret göstereceğiz.”