Azize Rabia Kocaman Anaokulu’nun protokolü imzalandı

Kocaeli

Kocaman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kocaman desteği ile Kocaman Global Denizcilik A.Ş. tarafından Darıca ilçesinde yapılması planlanan 8 derslikli Azize Rabia Kocaman Anaokuluna ait protokol Vali İlhami Aktaş tarafından imzalandı.

Aslan Çimento İlkokulu Bahçesinde 8 derslikli prefabrike bina ile çevre tanziminin yapılacağı Azize Rabia Kocaman Anaokuluna ait protokol Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kocaman tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolün ardından Vali İlhami Aktaş, ilimize ve eğitim camiasına yönelik hayırlı temennilerini iletmesiyle devam etti. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.