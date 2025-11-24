Bağyurdu OSB elektrik altyapısını dijitalleştirecek imzayı attı

İZMİR / EKONOMİ

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), bölgenin elektrik altyapısını dijitalleştirecek önemli bir adımı daha attı. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteğiyle yapılan ve Girişim Elektrik A.Ş.’nin kazandığı Teknolojik Elektrik Altyapı Yapım İşi ihalesinin sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyi BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, BAYOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Karahan ve Girişim Elektrik A.Ş. Sözleşme Takip Yönetmeni Rukiye İçen imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteği ile çağın gereklerine uygun biçimde yenilenecek olan 103 milyon TL keşif bedelli Teknolojik Elektrik Altyapı Yapım İşi kapsamında; OSB sınırları içerisindeki tüm trafo ve dağıtım merkezlerine SCADA sistemi kurulurken, tüm sokakları kapsayan kamera izleme altyapısı oluşturulacak. Ayrıca, OSOS sistemi ile enerji izleme ve ölçüm süreçleri modernize edilecek. Çalışmaların en kısa sürede başlaması planlanıyor.

Daha güçlü ve izlenebilir altyapı

BAYOSB’de yapılan imza töreninden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteğinin projeye hız kazandırdığını belirten Aydın Telseren, “Bu yatırım sayesinde BAYOSB, enerji yönetimi, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında daha güçlü, daha verimli ve daha izlenebilir bir altyapıya kavuşacak. Sanayicilerimize güvenli üretim ve dijital dönüşüm yolunda katkı sağlamaya, geleceğimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Hızlıca çalışmalara başlamak için bu imza törenini de gecikmeden yapıyoruz. Bu yatırımla rekabet gücümüzü ve yatırımcı için öngörülebilir üretim ortamını güçlendirmek temel hedefimiz” dedi.

En kısa sürede tamamlanacak

Çalışmalara hemen başlayacaklarını söyleyen Girişim Elektrik A.Ş. Sözleşme Takip Yönetmeni Rukiye İçen ise “Yükümlülüklerimizi en kaliteli ve hızlı şekilde tamamlayıp işi öngörülen zamanından önce bitirmeyi hedefliyoruz. Buradaki sanayicilerin daha teknolojik bir altyapıya kavuşturmak için bir an önce işe koyulacağız” diye konuştu.