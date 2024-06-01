BAKAB'da ikinci Özlü dönemi başladı

NBE Düzce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün 5 yıldır yürüttüğü Batı Karadeniz Kalkınma Birliği başkanlığı tüm üyelerin katıldığı seçimli genel kurulda güven tazeledi. BAKAB üyesi belediye başkanlarının tam kadro katıldığı genel kurulda Başkan Özlü, oy çokluğu ile seçilerek ikinci dönemine resmen başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karadeniz’in batısında yer alan illerin kalkınması ve tanıtılması konusunda önemli işlere imza atan ve 5 yıldır başkanı olduğu Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’nin Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen seçimli genel kurul toplantısına katıldı.

Yeni dönemde görev yapacak başkan ve yönetimin belirlendiği kurula Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Pınarbaşı Belediye başkanı Serkan Arı, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve belediyeleri temsil eden meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmalarının yapılmasının ardından geçilen seçimde üyelerin çoğunun oyunu alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü güven tazeleyerek birliğe yeniden başkan seçildi.

“PAYLAR YATIRIM YAPMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Toplantı sonunda teşekkür konuşması yapan Başkan Özlü, birlik çalışmalarının siyaset üstü bir misyonu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu birlik çatısı altında siyaset kesinlikle ön planda değildir. Hükümetimizden gelen paylarda büyükşehirler ile bizim gibi illerin arasında olduğu diğer 51 il arasında büyük bir uçurum var. Bu bir gerçektir. Hepimizin sorunları ortak. Bunların çözümü için nerelere gidilmesi gerekiyorsa, nerelere anlatılması gerekiyorsa tabii hep birlikte gitmeye ve anlatmaya ben de hazırım.”

“HİBELER FIRSAT BUNUN İÇİN YARDIMLAŞMAK ŞART”

Belediye yatırımlarında en büyük fırsatın ulusal ve uluslar arası yatırım fonlarından alınacak hibeler olduğunu belirten Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ederek; “Belediyelerinizle ilgili her probleminizde beni arayabilirsiniz, bu konuda üzerime ne düşüyorsa yaparım. İller Bankası paylarıyla çarkı çevirmek birçok belediyemiz için artık neredeyse imkânsız. O nedenle BAKAB olarak belediyelerimizi yurtiçi ve yurtdışı hibelerinden yararlandırmalıyız. Bunun içinde projeler hazırlamalıyız. Bazı belediyelerimizin proje hazırlama noktasında yetişmiş personelinin olmaması son derece doğal. Birlik olarak projelerinizin hazırlanmasıyla ilgili sizlere destek sunmaya da hazırız” ifadelerini kullandı.

“SADECE DÜZCE’MİZ DEĞİL, BÖLGEMİZ KALKINACAK”

Yeni dönemle birlikte çok başarılı çalışmalara imza atılacağına inandığını belirten Başkan Özlü teşekkür konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Geçen dönem benim de ilk dönemimdi. Ayrıca pandemi ve deprem gibi son derece büyük olaylarla karşı karşıya kaldık ve bölgesel çalışmalara çok fazla vakit ayıramadık. Ancak bu dönem böyle olmayacak. Düzce’mizin yanında bölgemize de elimden geldiği kadar vakit ayıracağım. Bizleri bu göreve layık gördüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Seçimlerde diğer görevlendirmeler ise şu şekilde oldu;

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Meclis Başkanvekilliği

Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Araç Belediye Meclis Üyesi İbrahim Alaybeyoğlu Meclis Kâtip Üye

Birlik Encümen Üyeleri: Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay.