Bakan Yardımcısı Coştu’dan Vaden’e ziyaret

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Yıldız Pul (Vaden Original) üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyarette Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, Konya Sanayi Odası Bakanı Mustafa Büyükeğen ve Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı da yer aldı. Heyeti Yıldız Pul Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar karşılayarak bilgiler verdi.

120 bin metrekare üretim alanında 1250 kişiye istihdam

Seyit Acar, heyete verdiği bilgilerde, “Sayın bakanım sizleri tesislerimizde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Vaden markamızla 1250 çalışan, 120 bin metrekare üretim alanımız, 100 ün üzerinde ülkeye ihracat ile Konyamız ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün sağlıklı bir şekilde büyüyoruz. Bu rakamlarla da tescilleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan İSO İkinci 500 Listesi’nde 116 sıra birden yükseldik. Türkiye’nin 679. Büyük firması olduk. Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Şampiyonları Listesi’nde de 624. Sırada yer aldık. Üretim, istihdam, ihracattaki azim ve başarımız rakamlara yansıyor. Çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Coştu, Vaden yönetimini tebrik etti

Üretim tesislerini gezerek hayran kaldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da, yatırımlarından dolayı Seyit Acar nezdinde Yıldız Pul yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.