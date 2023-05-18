Bandırma Vapurunu son 5 yılda 1 milyon 660 bin kişi ziyaret etti

SAMSUN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru’nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bandırma Müzesi Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edenlerin sayısında son günlerde artış yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, ‘Milli Mücadele’ ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. 2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren Bandırma Müze Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ni 2023’ün ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti. Son 5 yılda ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 660 bine ulaştı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanırken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bandırma Vapuru bundan 104 yıl önce İstanbul’dan Samsun’a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. İstiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun’u ziyaret eden herkesin ilk uğradığı yerlerin başında Bandırma Müze Gemisi gelmektedir” dedi.

“İstiklalin ve istikbalin kenti Samsun”



Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında önemli bir rolü olan Bandırma Vapuru’nun bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yoldaki işlevine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Bandırma Vapuru bundan 104 yıl önce İstanbul’dan Samsun’a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür. İstiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun’u ziyaret eden herkesin ilk uğradığı yerlerin başında Bandırma Müze Gemisi gelmektedir. Burayı ziyaret eden genç yaşlı her yaş grubundan vatandaşlarımız ‘Milli Mücadele’ ruhunu hissedip Türkiye’nin kuruluşuna giden süreci sergilenen eserleri görerek adeta yaşayabilecekler” dedi.

Sanal olarak gezilebiliyor



Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Vakfı iş birliği ile yapılan çalışmayla Bandırma Müzesi sanal olarak da gezilebiliyor. www.samsun.bel.tr adresi ve www.sabancivakfi.org adreslerinden Bandırma Vapuru Sanal Müzesi sanal olarak ziyaret edilebiliyor.

35 bin metrekare alana sahip



Ön güvertede yer alan ve bir kamara olarak düzenlenen Atatürk’ün Savarona Yatı’ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada ceviz ağacından üretilmiş 1900’lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı’nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Millî Mücadeleyi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.