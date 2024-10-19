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Bartın'da sağanak yağış: 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
AA
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Bartın'da sağanak yağış: 7 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi

Öte yandan Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler de kısmen su altında kaldı. Çağlayan piknik alanı da suyun yükselmesi nedeniyle ekiplerce şerit çekilerek girişe kapatıldı.

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