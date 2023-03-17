Başkan Kütükcü, Konya OSB’de güven tazeledi

Burcu SUNA



KONYA - Kurul müteşebbis heyetin oluşturulmasının ardından Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan ilk müteşebbis heyet toplantısında ise mevcut başkan Memiş Kütükcü yeniden Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi.



4 yılda 2 milyar 825 milyon lira yatırım

Genel Kurulda söz alan Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, konuşmasında genişleme alanları, yapılan yatırımlar ve çalışmaları anlattı. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 31 milyon metrekare ile Türkiye’nin 2. büyük OSB’si haline geldiğinin altını çizen Kütükcü, bölgede 700’ün üzerinde fabrikanın üretim yaptığını ve 55 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, yaptıkları yatırımlar ve bölge sanayicilerine verdikleri hizmetler hakkında bilgi veren Kütükcü, 2019-2022 döneminde Konya OSB’nin sanayi alt ve üst yapısına 2 milyar 825 milyon lira yatırım yaptıklarını, 2023 yılında yapacakları yeni yatırımlarla birlikte bu tutarın toplam 3 milyar 955 milyon liraya ulaşacağını vurguladı.

Genişleme bölgelerine yatırımlar sürüyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 5 genişleme bölgesinden oluştuğunu, bu genişleme bölgelerinin tamamına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Kütükcü, 1990’lı yılların başında bölgedeki ilk fabrikaların üretime geçtiği 2. Kısım Genişleme Bölgesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan tüm alt yapıları bu dönem içerisinde yenilediklerini aktardı.

Kütükcü, 2. Kısım Genişleme Bölgesinde 111 milyon liralık yatırım yaptıklarını, bölgeye bu yıl da 132 milyon liralık ek yatırım yapacaklarını kaydetti. 108 sanayi parselinin bulunduğu 4. Kısım Genişleme Bölgesi’ne ise, toplam 1 milyar 340 milyon lira yatırım yaptıkları bilgisini veren Başkan Kütükcü, 5. Kısım Genişleme Bölgesi’ndeki yatırımlarla ilgili de şunları söyledi: “5. Kısım Genişleme Bölgemizde yatırımcılarımızın teveccühü ile son derece başarılı çalışmalar yürütüyoruz. 7 milyon metrekareden oluşan ve toplam 161 sanayi parselinin bulunduğu 5. Kısım Genişleme Bölgemizde sanayicilerimiz birer birer üretime geçiyor.

Bölgede doluluk oranımız yüzde 99.3’e ulaştı. Atık su ve yağmur suyu şebekeleri, elektrik şebekesi, doğal gaz, içme suyu alt yapısı, elektrik, scada, fiber alt yapı hatları, yolların asfaltlanması gibi büyük alt yapı yatırımlarımızı tamamladığımız 5. Kısmımızda bugüne kadar toplam 2 milyar 683 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. İnşallah 6. kısmı tahsise açmadan, 5. kısımdaki tüm yatırımlarımızı tamamlamış olacağız.”

Kütükcü, “6. kısımda kamulaştırma birim fiyatlarını belirledik ve arsa sahiplerini davet etmeye başladık. İnşallah, kamulaştırma sonrasında 6. kısmımızı, yatırımcılarımızın hizmetine sunmak için alt yapı çalışmalarına da hızla başlayacağız” dedi.