Başkan Üstündağ: Gelişen Karacabey’e ayak uydurmalıyız

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın tarım konusunda merkezi konumunda bulunan ve son dönemde gıda şirketlerinin büyük ilgi gösterdiği Karacabey, TEKNOSAB’ın ve otoyol bağlantısının sağlanması ile önemli bir cazibe merkezi oldu. Birçok yeni yatırım için takibe alınan ilçede kurulan yeni fabrikaların yanı sıra sosyal alanda da dönüşüm başladı. Soğan ve domates üretimi konusunda Türkiye’nin en önemli merkezlerinden olan Karacabey, tarım merkezi kimliğinin yanına sanayi merkezi kimliğini de oluştu. Yaşanan gelişmelerin ilçe adına önemli olduğunu belirten Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Üstündağ, “Bizim gelişen Karacabey’e ayak uydurmamız gerekli” dedi.

“Otoyol bağlantısı avantaj”

TEKNOSAB’ın Karacabey’de inşa edilmesinin yanı sıra otoyol bağlantısı ile her yere yakın olduklarını söyleyen Üstündağ, “TEKNOSAB’ın yanında Karacabeyli üreticilerin yer alması ve bazılarının oradaki fabrikalara tedarikçi konumuna gelmesi ilçedeki hareketlilik anlamında önemli. Bunu sağlayacak imalatçı ve tedarikçilerimizin de organize bir biçimde yer alması için alan arayışımız sürüyor. Bu alan TEKNOSAB’a yakın olursa daha iyi olacaktır ama otoyol bağlantımız bu konuda bize önemli bir avantaj sunuyor. İmalatçılar başta olmak üzere Karacabey’de büyümek için yer bulamayan üreticilere yeni alanlar açabilmek bu yola çıkarken en büyük hedeflerimizden birisiydi” diye konuştu.

“Genişleme alanı gerekli”

İmalatçıların büyüyebileceği alanların yanı sıra tarım kısmındaki firmaların da önemli bir depolama eksiği bulunduğunu belirten Üstündağ, “Gıda depolama alanında son dönemde oldukça yüksek bir talep var. Bunun sağlanması için de üyelerimizle birlikte hareket ediyoruz. . İlçenin büyük bölümü tarım alanı olduğundan genişleme alanı bulamayan firmalar büyüyemiyor. Bununla birlikte arsa maliyetleri, fiziki mekan kiraları da hızla artıyor. Hem imalat hem depolama kısmındaki sorunları çözebilmek ve bunları yaparken Karacabey’in ihtiyaç duyduğu hareketliliği de sağlamalıyız. Bütün paydaşların bu konuda çalışması ilçenin geleceğe hazırlanması adına önemli bir konu” ifadelerini kullandı.

“İlçe sosyal anlamda da gelişmeli”

Karacabey’in gelişen sanayi tesisleri ve TEKNOSAB nedeniyle oluşacak işgücünü ağırlamak için sosyal anlamda da hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Üstündağ, “TEKNOSAB’ın yanına yapılacak uydu kent oranın yükünü taşımaya yetmeyeceği ve Karacabey’e de yerleşenler olacağını öngörüyoruz. Bu gelişmelerle Karacabey nüfusu önemli oranda artacak. Ama maalesef biz ilçe olarak şu anda sosyal anlamda yetersiz bir konumdayız. Halihazırda beyaz yaka personelin büyük bölümünü elde tutamıyoruz. Yeni gelecek beyaz yakalar da düşünüldüğünde sosyal anlamda da bir değişime ihtiyaç var. Kafe ve restoranların dışında yurtdışından gelecek misafirlerin ağırlanacağı otellere de ihtiyacımız var. Bu konuda ilk başta bir girişim planımız vardı ama daha sonra bunu üyelerimizden gelecek girişimlere destek vermek olarak değiştirdik ve Karacabey’de uluslararası standartta bir otel yakın zamanda açılacak. Ama gelişen sanayiyi düşününce yeni konaklama alanlarına ihtiyacımız olacağı önemli bir gerçek” dedi.

“Üyelerin ufkunu açmalıyız”

Üyelere yönelik çalışmalara hız vererek kendi kabuğuna çekilmeyen ve insanlara dokunan bir yapı inşa etme gayretinde olduklarını belirten Üstündağ, “Üyelere dokunma konusunda özel bir çaba sarf ediyoruz. Üyelerimizin fuarlara katılımını sağlamak, kolaylaştırmak istiyoruz. Seminerler, sempozyumlar düzenlemek, üyelerimize hem hukuki hem de teşvikler konusunda destek vermek için çalışmalarımız son aşamada. Biz bunları yaparken gerekirse bütün üyelerimizi tek tek arayıp, ziyaret edip bilgilendireceğiz. Gelişmek isteyen üyelerin ufkunu ancak onlara dokunarak açabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Ara eleman açığı var”

Karacabey’deki sanayi kısmında Mavi yaka konusunda sorun yaşanmadığını ancak ara elamanın önemli bir sorun teşkil ettiğini belirten Karacabey TSO Meclis Başkanı Adem Surguç ise “Karacabey’de faaliyet yürüten şirket sayısı artış eğiliminde. Ama ara eleman konusunda yaşanan eksiğin giderilmesi konusunda da çalışmamız gerekli. TSO önderliğinde kurulan ve MEB’e devredilen mesleki eğitim merkezinin desteklenmesine devam edeceğiz. Seneler önce 7 kişi ile faaliyetine başlayan okul mevcudunda şu anda 2 bin 500’e yaklaştık. Mesleki eğitimin bu açığın kapanmasında kilit rol üstleneceğini düşünüyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız sürecek” dedi.