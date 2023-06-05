BEBDER, ‘Yenikapı ile devam’ dedi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Emprime Baskıcılar Derneği (BEBDER) 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurul sonrasında kurucu başkan Fuat Yenikapı ve ekibi BEBDER’in yönetimine seçildi. Açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda konuşan ve yaptıkları faaliyetleri anlatan Fuat Yenikapı ayrıca “Derneğimiz bünyesinde yıllardır yaptığımız gibi sektörümüzün, Bursamızın ve ülkemizin güçlü geleceğine katkı sağlama çabalarımız doğrultusunda güç birliği yaptık. Bizler emprime baskı işi yapan iş insanları ve firmalar olarak tekstilin kalbinde yer alıyoruz.

Yaptığımız işin önemi ve estetiğini en güzel şekilde anlatarak, sektörümüzün Bursa ve ülke ekonomisinde hak ettiği yerlere gelebilmesi için emin adımlarla ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz. Siz değerli iş insanlarımızın talep, öneri ve sorunlarını ilgili makamlara taşıyarak çözüm yolları bulabilmek için gerekli tüm adımları atacağız. Sektörümüzü uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyeye getirebilmek için çalışacağız” dedi.

Yenikapı’nın ardından söz alan İstanbul Emprime Baskıcılar Derneği Başkanı Aydın Uysal ise tekstilin başkentlerinden olan Bursa’da böyle bir derneğin kurulmasının önemine işaret etti. Uysal sektörel gelişim adına her türlü işbirliğine açık olacaklarını vurguladı. Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. Daha sonra açık oylama şeklinde gerçekleşen seçimlerin sonunda oybirliği ile Fuat Yenikapı ve ekibi kurucu başkan seçildi.