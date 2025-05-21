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BESİAD’da Sinan Topuk güven tazeledi

Yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracat hacmiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan bağlantı elemanları sektörünün çatı kuruluşu BESİAD’da 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkan Sinan Topuk güven tazeledi.

Esra Özarfat
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BESİAD’da Sinan Topuk güven tazeledi
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EKONOMİ (BURSA) - Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda, 2023 ve 2025 yıllarının faaliyetleri değerlendirilirken, BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, oy birliğiyle yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Bağlantı elemanları sektörünün yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracat hacmiyle ülke ekonomisine sağladığı yüksek katma değerin altını çizen Topuk, “Kuruluşundan bu yana geçen çeyrek asırlık süreçte derneğimiz, sektörümüzün gelişimine katkı sunmak, üyelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve sanayimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir noktaya ulaşmıştır” dedi.

BESİAD’ın gelişimini sürdürdüğü ve birçok projeyi hayata geçirdiği bir yılı geride bıraktığını söyleyen Topuk, “Bu çalışmaların neticesinde üye sayımızda artış sağlayarak topluluğumuzu daha da güçlü hale getirdik. Eğitim alanında önemli bir adım atarak BESİAD Akademi’yi kurduk ve bu sayede üyelerimize yönelik eğitim faaliyetleri başlattık. 2025 yılında ise meslek liseleriyle iş birliği yaparak, sektörümüzün ihtiyaçlarına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Derneğin bu sene 25. kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Topuk, “Üyelerimizin katkılarıyla hayata geçirilen BESİAD Hatıra Ormanı Projesi kapsamında, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ile yaptığımız protokol doğrultusunda toplam 22 bin fidanı toprakla buluşturduk. 14 hektarlık bir alanda gerçekleştirdiğimiz bu ağaçlandırma çalışması, gelecek nesillere bırakılacak önemli bir doğa yatırımıdır. Çeyrek asrı geride bıraktığımız bu anlamlı yılda, yeni döneme güçlü bir başlangıç yaparken; aynı azim ve sorumluluk bilinciyle görev alacak yönetim kurulumuzla birlikte, derneğimizi daha ileri taşımak, sektörümüze değer katan projeleri hayata geçirmek ve üyelerimiz arasındaki dayanışmayı daha da pekiştirmek temel önceliğimiz olacaktır” dedi.

 

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