Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yüzde 80 seviyesine ulaştı

Eray ŞEN/ADANA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) elektrik-elektromekanik sektöründe yağlı ve kuru olmak üzere güç, dağıtım ve özel sargılı transformatörler üreten Beta Enerji’nin Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Mert Dağsuyu, Ekonomi Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a, AOSB’de 120 bin metrekarelik alanda kurulan yeni tesisi gezdirerek, yapılan çalışmaları anlattı.

Yatırımın yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten Dağsuyu, “Taşınma işlemini kademeli olarak başlattık. Beton köşk hücre tarafında üretime başladık. Mayıs ayında güç trafosu üretim hatlarını taşıyacağız. Son olarak dağıtım ünitelerini taşıyıp, bu seneyi bitirmeden tamamlamış olacağız” dedi. Dağsuyu, halen faaliyet gösterdikleri mevcut tesisin ise taşınma işleminden sonra, sadece Amerika pazarına çalışacak şekilde üretime devam edeceğini kaydetti.

“Avrupa’nın tek çatı altında en büyük kampüsünü kuruyoruz”

Dağsuyu, mevcut üretim tesislerinin talebi karşılayamaz hale gelmesi nedeniyle başladıkları yeni yatırımın ‘tek çatı altında, Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsü’ olduğunu vurguladı. Toplam yatırım tutarının yaklaşık 130 milyon dolar olarak planlandığını ancak değişen piyasa koşullarına bağlı olarak bu rakamın üzerine çıktıklarını belirten Dağsuyu, tesisin özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeni kampüsümüzün 20 bin metrekaresini çalışan mutluluğuna odaklanan sosyal alanlara ayırıyoruz. Kampüs, üretim tesisi yanında ülkemide bilimin, teknolojinin, eğitimin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez merkezlerinden biri olacak. En büyük özelliği, tüm üretim başlıklarının tek çatı altında toplanması, ayrıca sektörel bir akademi misyonuna sahip olması. Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü, kendi oluşturacağı programlar ile 'sürdürülebilir insan kaynağı’ çalışmaları da yapacak.”

Dağsuyu, Beta’nın gelecek vizyonu doğrultusunda Çukurova Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversitelerinin katılımıyla Beta Akademi programlarını hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

6 kıta ve 60’dan fazla ülkeye ihracat

Beta Enerji’nin Adana’nın yanı sıra Afrika Etiyopya’da transformatör üretim tesisi ve Uganda Kampala’da test laboratuvarı bulunuyor. Avrupa tarafında Almanya ve Ukrayna’da yapılanmaları mevcut olan şirket 6 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.