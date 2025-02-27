  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yüzde 80 seviyesine ulaştı
Takip Et

Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yüzde 80 seviyesine ulaştı

Transformatör üreticisi Beta’nın, 120 bin metrekarelik ‘Enerji ve Teknoloji Kampüsü’ yatırımı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Şirket bütün birimlerini tek çatı altında toplayacak tesisin bazı ünitelerinde üretime başladı. Son çeyrekte tam kapasite çalışacak tesis, “Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük teknoloji kampüsü” özelliğine sahip.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yüzde 80 seviyesine ulaştı
Beta YK Üyesi Hakkı Mert Dağsuyu (Sağda), Ekonomi Adana Bölge Temsilcisi Selçuk Altun'a dev tesisin özelliklerini anlattı
Takip Et

Eray ŞEN/ADANA

Adana  Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) elektrik-elektromekanik sektöründe yağlı ve kuru olmak üzere güç, dağıtım ve özel sargılı transformatörler üreten Beta Enerji’nin Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Mert Dağsuyu, Ekonomi Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a, AOSB’de 120 bin metrekarelik alanda kurulan yeni tesisi gezdirerek, yapılan çalışmaları anlattı.

Yatırımın yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten Dağsuyu, “Taşınma işlemini kademeli olarak başlattık. Beton köşk hücre tarafında üretime başladık. Mayıs ayında güç trafosu üretim hatlarını taşıyacağız. Son olarak dağıtım ünitelerini taşıyıp, bu seneyi bitirmeden tamamlamış olacağız” dedi. Dağsuyu, halen faaliyet gösterdikleri mevcut tesisin ise taşınma işleminden sonra, sadece Amerika pazarına çalışacak şekilde üretime devam edeceğini kaydetti.

“Avrupa’nın tek çatı altında en büyük kampüsünü kuruyoruz”

Dağsuyu, mevcut üretim tesislerinin talebi karşılayamaz hale gelmesi nedeniyle başladıkları yeni yatırımın ‘tek çatı altında, Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsü’ olduğunu vurguladı. Toplam yatırım tutarının yaklaşık 130 milyon dolar olarak planlandığını ancak değişen piyasa koşullarına bağlı olarak bu rakamın üzerine çıktıklarını belirten Dağsuyu, tesisin özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeni kampüsümüzün 20 bin metrekaresini çalışan mutluluğuna odaklanan sosyal alanlara ayırıyoruz. Kampüs, üretim tesisi yanında ülkemide bilimin, teknolojinin, eğitimin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez merkezlerinden biri olacak. En büyük özelliği, tüm üretim başlıklarının tek çatı altında toplanması, ayrıca sektörel bir akademi misyonuna sahip olması. Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü, kendi oluşturacağı programlar ile 'sürdürülebilir insan kaynağı’ çalışmaları da yapacak.”

Dağsuyu, Beta’nın gelecek vizyonu doğrultusunda Çukurova Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversitelerinin katılımıyla Beta Akademi programlarını hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

6 kıta ve 60’dan fazla ülkeye ihracat

Beta Enerji’nin Adana’nın yanı sıra Afrika Etiyopya’da transformatör üretim tesisi ve Uganda Kampala’da test laboratuvarı bulunuyor. Avrupa tarafında Almanya ve Ukrayna’da yapılanmaları mevcut olan şirket 6 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

 

Şehirler
Başkan Görgel, DOĞAKA 118. Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı
Başkan Görgel, DOĞAKA 118. Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı
VM Medical Park Gebze, Organize Sanayi Bölgesine sağlık hizmeti sunuyor
VM Medical Park Gebze, Organize Sanayi Bölgesine sağlık hizmeti sunuyor
DOSABSİAD’dan sanayicilere yangın güvenliği eğitimi
DOSABSİAD’dan sanayicilere yangın güvenliği eğitimi
BEKSİAD’da yeni başkan Mehmet Bayezit
BEKSİAD’da yeni başkan Mehmet Bayezit
İşyeri kültürü ve işveren markası NOSAB’da konuşuldu
İşyeri kültürü ve işveren markası NOSAB’da konuşuldu
Kayseri Büyükşehir’den Türkiye’de ilk: Toplu taşımanın elektrik enerjisini RES üretecek
Kayseri Büyükşehir’den Türkiye’de ilk: Toplu taşımanın elektrik enerjisini RES üretecek