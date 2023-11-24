Biga Home, Afrika kıtasına açılmaya hazırlanıyor

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / ÇANAKKALE

Senegal'de 20 satış noktasına ulaşan Biga Home, tüm Afrika Kıtasına açılmaya hazırlandığını bildirdi. Doğanlar Mobilya Grubu tarafından Eylül 2023'te Senegal'de kurulan Biga Home, kısa sürede önemli bir başarı elde etti. Bugün itibarıyla 15'i aktif toplam 20 satış noktasına ulaşan marka, kendi mono-brand mağazalarının yanı sıra, Senegal'in önde gelen ev-yaşam mağazalarında da corner olarak yer alıyor.

BİGA Home’un; kaliteli, yenilikçi, her zevke ve tarza uygun ürünleriyle Senegalli kullanıcıların beğenisini kazandığını belirten Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan; “ Markamız, Senegal'de yakaladığı başarıyı tüm Afrika kıtasına yaymayı hedefliyor. Tamamı Senegal'de kurulan fabrikamız tarafından üretilecek olan BİGA Home markalı tasarımların yıllık üretim hedefi 200bin adet. Biga Home'un Senegal'de yakaladığı başarıdan memnunuz” dedi.

İsmail Doğan, "Biga Home, Doğanlar Mobilya Grubu'nun dünya markası olma hedefinin önemli bir parçası. Senegal'de kısa sürede önemli bir başarı yakalayan markamızı, tüm Afrika'ya taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğanlar Mobilya Grubu olarak, BİGA Home markamızla başta Senegal ve Afrika ülkeleri olmak üzere, aralarında Ecovas, Moritanya ve ABD'nin olduğu 20'ye yakın ülkeye ihracat yapma hedefiyle yola çıktık. 10 bin metrekarelik üretim alanı ve bugüne kadar 12 milyon Euro tutarında bir yatırımla hayata geçen markamız, yakın gelecekte ise 50 bin metrekarelik alan ve 50 milyon avroluk yatırım hedefiyle yoluna devam ediyor” dedi.

Doğan, BİGA Home; yatak, baza, başlık, döşemeli ürünler, mutfak ve ofis gibi projeli işlerin olduğu kategorilerde seri üretim ve satışa başladığını sözlerine ekledi.