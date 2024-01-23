Biga’ya değer katanlar ödüllendirildi

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BİGA

Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde; Biga TSO’ya kayıtlı olan, İSO 500’de yer alan şirketlerden 2019 yılından 2022 yılına kadar gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri, ihracat yapan üyeler ve 30 yıllık üyeler başta olmak üzere birçok alanda plaket taktimi yapıldı.

Bu yıl 50. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Biga TSO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan; “Odamız 50 yaşında ve kurumsallık anlamında bölgemizde örnek gösterilen bir konumda. Bigamız ise 100 yıllık bir ilçe. Tarihi, ekonomisi, coğrafi ve doğal güzellikleri ile üretim kapasitesi açısından çok önemli bir konumda yer alan ilçemizin geleceğe hazırlanması noktasında hepimize büyük görevler düşüyor. Bizim ikinci yüzyıl hedefimiz bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızı olmak. Bu yüzden Bigamızın ikinci yüzyılını planlamak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bigamızın ikinci yüzyıl vizyonuna katkı sağlayan değerli firmalarımızı ödüllendireceğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenimiz ile birlik ve beraberliğimizin simgesi bir tören oldu. Biz konu Biga olduğunda hiçbir görüş farkı olmaksızın bir araya gelebiliyoruz. 2013 yılından bu yana arkadaşlarımız ile hayaller kurduk ve gerçekleştirdik. Biga’nın ayağı yere basan somut projeleri var. Bugün bir arada olmamız da bu gerçeğin ifadesidir. 100’üncü yıla ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşamıştık. Görev bilincimiz ile 2’inci yüzyılı planlamaya başladık. Hedefimiz, 2’inci yüzyılın parlayan yıldızı olmak. Coğrafi işaretli ürünlerimizden tarıma dayalı OSB’mize, mevcut OSB’mizden iş garantili meslek edinme listesinden üniversitemize kadar birçok değeri içinde bulunduruyor. Biga, birçok zenginliğe sahip. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz ödül törenimiz de birikim ve vizyonumuzun göstergesidir. 2019-2022 yılları kurumlar ve gelirler vergisi rekortmenlerimizden İSO 500’de yer alan firmalarımıza kadar 50 yıllık TSO olarak birçok firmamızın ödüllerini taktim edeceğiz” dedi.

Güney Marmara’nın gözbebeği, tarihi ve ticareti ile vatansever ve çalışkan insanları ile bilinen Çanakkale Ekonomisi’nin başkenti Biga’nın 1 milyar 360 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan; “Biga TSO’muza kayıtlı firmalarımız, 2023 yılında toplam 1 milyar 360 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Amacımız bunu çok yukarılara taşırken ihracat yapan firma sayısını da arttırmak. Ekonomik gücümüzü arttırmak için çok çalışmalıyız. Ayrıca ortak değerlerimiz etrafında birlik olarak çalışmalıyız. Konu Biga olduğunda bir ve beraber olmayı çok önemsiyoruz. Birlik ve beraberliğin en büyük simgesi olan Çanakkale ruhunu barındırmak bizler için büyük bir onur” dedi.

"Biga, dünyada tanınır konumda"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan; “Biga’mızın ekonomisine değer katan, bizleri her yıl bir adım ileriye taşıyanlara teşekkür ediyorum. Biga’nın büyümesine katkı sağlayan tüm işletme ve ticari kurumlara bölgenin büyümesi ve kalkınmasına sundukları destekler bizler için çok önemli. Biga, Güney Marmara’nın yükselen en önemli değeri. Çanakkale’nin incisi Biga, artık yalnızca ülkemiz için değil dünyada adıyla temsil edebilir durumda” dedi.

"Vergi kutsaldır"

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan: “Vergi kutsaldır. Devletimizi ayakta tutan vergidir. Verginin önemine bu farkındalığı yaratmak bizler için çok kıymetli. Bir önemli farkındalığımız da Biga. Bigalı’nın cesareti, çekinmeden yatırım yapması ve yurt içi yurt dışı temsiliyeti çok kuvvetli ve kıymetli. Ülkemize katkı sunan kentimiz Biga, burada verilen ödüller ile ölçülmez. Biga’nın gelişiminde önünü açan tüm Biga’lı iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Sanayiden tarım ve hayvanlığa her gün gelişen ve büyüyen Biga bizler için gurur verici” dedi.

Düzenlenen ödül törenine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Milletvekilleri, Bölge Oda Borsa Başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda üye katılım sağladı.