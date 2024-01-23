AFAD, ekipmanını yerli sanayiden karşılayacak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Deprem, sel, heyelan ve çığ felaketlerinde riski azaltmaya yönelik projeler geliştiren ve afet bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu temel malzeme ve ekipmanların tedarikinin yerli sanayi tarafından karşılanması yönünde bir yerlileştirme projesi geliştirdi. Proje kapsamında sanayiciler AFAD yetkilileri ile bir araya geldi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, projenin İzmirli sanayici için bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye’deki AFAD ekibi sayısının olması gerekenin binde 1’i civarında olduğunu dile getiren Yorgancılar, sadece AFAD’dan çözüm beklemenin doğru olmadığını vurgulayarak; “Bu işin iki ayağı var, ekipman ve personel. Deprem olacak diye 100 bin-200 bin kişi istihdam etmek diye bir durum söz konusu değil. Her şeyi devletten beklemek de doğru değil. Örnek olarak, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 kişilik bir ekip afet bölgesine giderek AFAD’ın koordinasyonuna katılarak kurtarma çalışmalarına destek oldular. Sadece AFAD’ın da değil, büyük fabrikaların, madencilerin katkısını unutamayız. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askerin destek vermesi, eğitim vermesi çok önemliydi. Burada mutlaka eğitimli insanlar bulunmalı. Bu sadece şehirlerin değil ülkenin meselesi. Hepimizin destek olması gereken konu AFAD’a nasıl yardımcı olacağımız. Ekipmanların yerlileştirilmesi ile ilgili bir fırsat var. Bunları ithal ederek 6,5 milyar TL’ye yakın bir para harcandı. Şimdi ise yerlileştirmek maksadıyla İzmirli sanayicinin ayağına geldi. Ürünleri görerek, tespit ederek özelliklerini görüşmek için önemli bir fırsat” dedi.

“Sanayimiz kazanırken, ekipmanların dayanıklılığı artırılacak”

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de, “Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmeyi hedefleyen AFAD’ın, faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ekipmanları yerli üreticiden tedarik etme konusundaki projesini de yürekten kutluyorum. Bu çalışma ile bir yandan ekonomimiz ve sanayimiz kazanırken, diğer yandan kaliteli Türk malları ile kullanılan ekipmanların dayanıklılığı arttırılmış olacak” dedi.

“AFAD’ı takip eden ülkelere ihracat fırsatı da sunabilir”

Dünyadaki bütün profesyonel arama kurtarmacı sayısının 800 bin civarında olduğunu söyleyen AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, “2 bin 800 civarında olan istihdam sayısı 6 bine yaklaşacak. 2 bin 931 kadro tahsisi yapıldı. Sayı yeterli olmasa da muhtemel afetler için 10 binlerce kişi istihdam edilmez. Kamu, STK gibi alanlardan arama kurtarmacı yetiştireceğiz. Şu anda 40 bin kişiye eğitim verildi, yaklaşık 7 ay sonra 100 bin kişinin eğitimi tamamlanmış olacak. Bu ekibi yetiştirdiğimiz gibi, malzemesini de temin etmemiz gerekiyor. İthal ürünlere milyonlarca TL para gidiyor. Paramız sağ cebimizden çıksın sol cebimize girsin. Çark devletin kendi içerisinde dönsün. Ayrıca, ekipman pazarının 6,5 milyar TL ile kalmayarak AFAD’ı takip eden çok sayıda Türki Cumhuriyetleri devletlerine de ihracatın yolunun açabilir” diye konuştu.