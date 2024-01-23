Lajivert ve Ritmik’ten fuarın ilk gününde 2,5 milyon dolarlık anlaşma

KAYSERİ/EKONOMİ

Soyserin Grup çatısı altında faaliyet gösteren, 2023’ü “mağazalaşmada atak yılı” olarak geçiren, bebek, çocuk ve genç odaları konusunda uzmanlığını her geçen yıl bir adım daha öteye taşıyan Lajivert Genç Odası ve Ritmik Genç Odası İstanbul Mobilya Fuarı’nda toplamda 750 metrekareyi bulan standıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

800 bin metrekare yıllık üretim

‘Her Zaman Genciz’ sloganıyla her gelir grubundan tüketiciye ulaşan; genç, dinamik, sıcak ve samimi marka kimlikleri ile dikkat çeken mobilya sektörünün önemli oyuncularından Lajivert Genç Odası ve Ritmik Genç Odası, Türkiye genelinde 100’ü aşkın mağazaya ve toplam 800 bin metrekare yıllık üretim kapasitesine sahip.

2023 yılında gerçekleştirdikleri yeni yatırımlarla yüzde 60 büyüme gerçekleştiren Lajivert ve Ritmik Genç Odası markaları; 2024 yılında yapılan yatırımlarla birlikte, kapasite kullanım oranını yüzde 20, cirosunu ise yüzde 65 artırarak tam randıman almayı hedefliyor. Kayseri’den doğmuş markalar olarak bugün, Türkiye’nin 47 ilinde Lajivert Genç Odası, 31 ilinde de Ritmik Genç Odası mağazalarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Soyserin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Soyserin, “Soyserin Grup çatısı altında hizmet veren Lajivert Genç Odası ve Ritmik Genç Odası markalarımızla tüm tüketicilere hitap edebilmeyi ve kolay ulaşılabilir olmayı hedefledik. Dedemiz Burhan Soyserin’in 30 metrekarelik bir atölyede başlatıp bizlere emanet ettiği değerli tecrübesiyle, bugün 50 bin metrekarelik tesislerimizde üretim yapan, Türkiye’nin markaları konumuna ulaştık. 2023 yılı firmamız için bir atak yılıydı diyebilirim. 2023 yılı ilk çeyreğinde 42 olan koleksiyon sayımız ikinci çeyrekte 60’a yükseltirken, 50 mağaza açılışı yaptık. Mobilya sektöründeki tüm olumsuz süreçlere rağmen 2023 yılını başarıyla kapadık. 2024 yılı için asla vazgeçmediğimiz kalite anlayışımız ile şık ve fonksiyonel ürün yelpazemizi bir arada sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin dört bir noktasından katılımcının yanı sıra pek çok ilden ziyaretçileri ağırlama fırsatı yakaladıklarını belirten Soyserin, “Sektörün en önemli fuarlarından biri olan IIFF’DE yatırımcılarımız, tüketicilerimiz, mimarlar ve dekorasyon tutkunları ile buluşmak bizler için son derece heyecanlı ve gurur verici. Uluslararası Mobilya Fuarı aynı zamanda Türkiye’nin mobilya ihracatına ilişkin iş bağlantılarının yoğun olarak gerçekleştirildiği bir fuar. Bu anlamda da İstanbul Mobilya Fuarı’nın ilk gününde, Soyserin Grup olarak 2,5 milyon dolarlık bir ihracat bağlantısı gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Bununla birlikte, aldığımız güzel tepkilerden ve karşılaştığımız yoğun ilgiden dolayı tüm Soyserin Ailesi olarak mutluluğumuzu belirtmek ve ilham veren tasarımlarımızı daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizin altını çizmek isterim” şeklinde konuştu.

İlk odak noktası: Müşteri memnuniyeti

Açılışlarına hızla devam edecekleri mağazalarında, profesyonel ekiplerinin de desteğiyle genç, bebek ve çocuk odası takımlarında yeni tasarladıkları modellerini tüketicilerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini belirten Soyserin Grup Genel Müdürü Recep Kezik ise şunları kaydetti: “Lajivert ve Ritmik markalarımız ile Türkiye’de mobilya sektöründe ilk 4 kuruluştan birisi konumundayız. Kayseri’de başlayıp burada devam eden sektör yolculuğumuzu, 2024 yılına dair yepyeni koleksiyonlarımızı Uluslararası İstanbul Fuarı sayesinde sektör profesyonellerine ve dekorasyon tutkunlarına tanıtma şansını yakalamak bizler için son derece önemli. Tüm ürün gruplarımızdan çeşitlemeler sunduğumuz bu fuarda müşterilerimizle sıcak temasta olmak, her gün geliştirme hedefinde olduğumuz müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibimiz için oldukça değerli bir deneyim oldu.”