Bilişim Vadisi'nde dijital dönüşüm, eğitimde yapay zeka destekli öğrenme

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli’nde faaliyetlerini sürdüren Bilişim Vadisi, geçtiğimiz gün eğitim teknolojileri alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri” başlıklı konferansta, dijitalleşen öğrenme ekosistemi ve yenilikçi eğitim çözümleri ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun katılımıyla gerçekleşti. Program kapsamında imza töreni gerçekleşti. Association Global Acicer’a üye üniversteler Bilişim Vadisinin Eduvence platformunda kendi içeriklerini oluşturup paylaşabilecek.

Konferansta, Türkiye’nin eğitim teknolojileri ekosistemine yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen, yapay zeka destekli dijital eğitim platformu Eduvence’in lansmanı da gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi tarafından geliştirilen bu platform, eğitimde dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıktı.

Yetkinliklerin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz

Bilişim vadisinin faaliyete geçtiği 2019 yılından bu yana hızlı bir gelişim kaydettiğinden bahseden Çoştu, “Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemdeyiz. Tabii bu dönemde teknoloji yarışında başarılı olmanın, bu alanda yer alabilmenin söz sahibi olabilmenin de en temel unsurların başında şüphesiz nitelikli insan kaynağı geldiğini ifade etmek lazım” dedi.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin en önemli itici gücü olan gençlerin, çağın gereklilikleriyle donatılması gerektiği ifade eden Çoştu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Milli Teknoloji Akademisi gibi projelerle binlerce gence ileri teknoloji alanlarında eğitim verildiği aktarıldı.

Zekeriya Çoştu, konuşmasında Sektör Kampüste programının en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, “Diplomaların önemini yitirdiği, yetkinliklerin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerimiz ile birlikte işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu program, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını istihdama hazır değer üretmeye hazır, insan kaynağını sektörün yine kendi dinamikleriyle, kendi imkanlarıyla sektörünün öncüsü, teknoloji firmalarının kabiliyetle imkanlarıyla. Üniversitelerde seçmeli kredili dersler açarak karşılamaya gayret ediyoruz” dedi.

Bilişim Vadisi'nden Oyun ve Animasyon Sektörüne Destek

Çoştu, 42 yazılım okullarının, yazılım sektöründeki insan kaynağı açığını kapatmak için yenilikçi eğitim modelleri hayata geçirildiğini açıkladı. Kişisel eğitim süreci yürütülebilen, akran öğrenme yöntemine dayalı bir eğitim sistemini üniversite mezunu seviyesinde yazılımcı yetiştiren 42 yazılım okulları, Türkiye’nin dijital oyun ve animasyon sektöründe de rekabet gücünü artırmak adına Bilişim Vadisi bünyesinde Dijital Oyun ve Animasyon Merkezi kuruldu.

Bakan Yardımcısı Çoştu “Bilişim Vadisi’nin yeni eğitim teknolojileri platformu olan. Eduvence ekosistemimizi de buluşturuyoruz. Eğitim dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi öğrenme çözümleri sunmak amacıyla oluşturulan Eduvence yüksek kaliteli eğitim imkanları sunarak türkiye'nin eğitim ekosistemine önemli katkılar suna sunacağına emin olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Eğitim teknolojilerinin geleceği ve yenilikçi öğrenme modelleri üzerine konuşan BilişimVadisi Genel MüdürüErkamTüzgen, "Dünya çok hızlı bir dönüşüm içinde ve bu dönüşümün hızı sürekli artmakta. Eğitim de bu dönüşümden kaçamaz, bu dönüşümün aktif bir aktörü olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Eğitimde Yetkinlik ve Sertifikasyon Öne Çıkacak

Yeni platformlarının sertifikasyon ihtiyacını karşılamak için hizmet sunacağını belirten Tüzge, "Dünyada diplomaların ehemmiyeti azalıyor, yetkinliklerin değeri artıyor. Biz de Eduvance platformumuzla, bireylerin yetkinliklerini sertifikalandırarak onların iş dünyasında daha avantajlı olmasını sağlayacağız" dedi.

Bilişim Vadisi olarak sadece eğitim teknolojilerini geliştirmekle kalmayıp, Türkiye’yi bu alanda küresel bir lider haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Tüzge, "Bugün başlattığımız bu lansmanı, gelecekte dönüm noktası olarak anacağımıza inanıyorum. Türkiye, eğitim teknolojileri alanında dünyada öncü ülkeler arasına girecek” diye belirtti.

Yapay Zekâ ile Gerçek Zamanlı Dil Çevirisi

Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen eğitim teknolojileri etkinliğinde, Güney Florida Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu’nda görev yapan Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, geleceğin eğitim sisteminde dil engelinin ortadan kalkacağını söyledi.

Çobanoğlu "Yapay zekâ destekli bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir öğretim üyesi hangi dilde ders anlatırsa anlatsın, öğrenciler dersleri kendi ana dillerinde takip edebilecek. Örneğin, Harvard ve Stanford gibi üniversitelerden hocalar, anında Türkçe konuşuyormuş gibi ders anlatabilecek. Çince gibi zor bir dilde denedik ve başarı sağladık" dedi.

Uluslararası Sertifikasyon ile Küresel Geçerlilik

Bu sistemin küresel eğitimde devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu belirten Çobanoğlu, sertifikasyon süreçlerinde de büyük bir dönüşüm yaşanacağını ifade etti. Yeni nesil eğitim modellerinin sadece bilgi edinme sürecini değil, yetkinliklerin belgelenmesini de değiştirdiğini vurgulayan Çobanoğlu, "Yapay zekâ destekli eğitim sistemimize entegre ettiğimiz sertifikasyon mekanizması sayesinde, öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerinden sertifikalar alabilecek. Bu, küresel ölçekte bir eğitim standardı oluşturacak" dedi.