BİZSİAD, faaliyet alanını Görükle’nin dışına taşıdı

EKONOMİ (BURSA) - Görükle sanayi bölgesinde önemli çalışmalara imza atan GÖRSİAD, artık BİZSİAD çatısı altında daha büyük bir sorumluluk üstleniyor. Alınan isim değişikliği kararıyla birlikte tüzükte de kapsamlı revizyonlara gidilerek, derneğin faaliyet alanı genişletildi. Yeni yönetim kurulu, bölgenin altyapı, ulaşım ve çevre sorunlarına çözüm üretme misyonunu sürdürecek. Yeni dönemde özellikle kamu-özel sektör iş birliklerini artırmak, üyelerin iş hacmini büyütmek ve genç iş insanlarını desteklemek öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Yeni dönemde BİZSİAD, yalnızca Görükle bölgesine değil, Bursa-İzmir Karayolu boyunca faaliyet gösteren tüm iş insanlarını bir araya getiren, daha güçlü bir birlik yapısı hedefliyor. Gerçekleştirilen genel kurulda, derneğin yeni başkanı olarak seçilen Levent Bilek, “Bölgemiz, Bursa ekonomisi için önemli bir potansiyeli barındırıyor. Artık sadece bir bölgenin değil, tüm hattın sesi olacağız. BİZSİAD, daha geniş bir etki alanına sahip olacak. Kapsayıcılığı, vizyonu ve çözüm odaklı yaklaşımıyla üyelerine çok daha fazla katkı sunacak” dedi.

Levent Bilek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Engin Çetiner, Osman Aşlav, Hamdi Altoca, Özkan İrman, Ferhan Şahin ve Osman Güler yer aldı.