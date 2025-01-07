BN Hotel Thermal&Wellness, yüzde 85 doluluk hedefliyor

MERSİN/EKONOMİ



Kış turizminde önemli bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurgulayan BN Hotel Thermal&Wellness İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılmasıyla bölgeye gelen Alman ve Rus turist sayısının arttığına dikkat çekti. Yabancı turistleri kente ve otellerine davet etmek için yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Narlı, “Termal otelleri çok seven Ruslar, önceden Avrupa’yı tercih ederdi. Havalimanının devreye girmesiyle haftanın 5 günü direkt uçuş düzenlenmesi ve Rusya’da yaptığımız tanıtım çalışmaları sayesinde şimdi Mersin’e gelmeye başladılar. Rusya dışında Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden de termale ilgi yüksek. Yerli turistte ise en çok Adana, Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul’dan misafir ağırladık. Termal turizme gösterilen ilgi dolayısıyla 2024’te yüzde 60 büyüme gerçekleştirdik. 2025’te de termal turizme olan talebin artarak devam etmesini bekliyor, yüzde 85 doluluk oranına ulaşmayı istiyoruz” dedi.





“Mersin’i termal turizmde cazibe merkezi haline getireceğiz”

Sağlık Bakanlığı’ndan, ‘konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi’ lisansını aldıklarını bildiren Narlı, ziyaretçilerin yatarak tedavi görebilecekleri fizik tedavi oteli kimliğine kavuştuklarına işaret ederek, yeni pazar arayışlarının devam ettiğini aktardı. Avrupa’da sağlık turizmi yapan acentelerle görüşmelerin sürdüğünü anlatan Narlı, “Avrupa’daki sigorta şirketleriyle uyumluluğumuzu gerçekleştirip, oradaki sisteme dâhil olmak istiyoruz. Denizi ve güneşiyle öne çıkan Mersin’e termal değeri de ekleyip, Avrupa’nın en iyi lüks termal oteli seçilen BN Hotel Thermal&Wellness olarak, şehrimizi termal turizmde cazibe merkezi haline getireceğiz. 2030’da 100 milyon turist hedefine ulaşmak için çeşitliliği artırmalıyız. Sadece deniz turizmiyle 100 milyon misafir ağırlama şansımız yok” diye konuştu.