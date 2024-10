BTB Başkanı Çetin: Balıkesir, kırmızı ette Türkiye’nin üretim merkezi konumunda

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Balıkesir’in et hayvancılığındaki potansiyelinin her zaman güçlü olduğunu belirten Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin, “Türkiye genelinde büyükbaş hayvan varlığının yaklaşık olarak yüzde 3,4’üne sahip olan ilimiz, yaklaşık 500 bin büyükbaş hayvanıyla ülke çapında önemli bir üretim merkezi konumundadır. Küçükbaş hayvancılıkta ise 800 bini koyun olmak üzere toplamda 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Kırmızı et üretiminde Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 4’lük bir paya sahip olmamız, Balıkesir’in sektördeki liderliğini ve tarımsal gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Geniş tarımsal kaynaklarımız, kaliteli hayvan yetiştiriciliğimiz ve bölgesel lojistik avantajlarımız sayesinde et üretiminde güçlü bir yere sahibiz. Balıkesir olarak hem tarım hem de hayvancılık alanında büyük bir potansiyele sahibiz. Üreticilerimizin gayretleri ve modern tekniklerin uygulanması sayesinde, hayvan varlığımız sürekli olarak artmakta ve bu da ilimizin ekonomik gücüne büyük katkı sunmaktadır. Balıkesir olarak Karkas Et ve süt üretiminde ilk 4’teyiz. Balıkesir Ticaret Borsası olarak kuzu etinde Türkiye’nin en kaliteli eti bizde üretiliyor. Yine Borsa olarak coğrafi işaretli olan Türkiye’de ilk kuzu etine sahibiz. Taze et tescilini ilk biz aldık. Onun avantajını yaşıyoruz. Küçükbaş hayvan varlığında da ilk 4’te olmakla beraber markalaştık. Balıkesir eti adı ile isteniyor” dedi.

Kırmızı et sektöründe bölgenin sorunlarına değinen Başkan Çetin; “Son yıllarda yem maliyetlerindeki artış, Balıkesir’deki et hayvancılığı sektörünü zorlamaktadır. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, üreticilerimizin gelirlerini korumakta zorlandığı bir süreç yaratmıştır. Yem fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ciddi bir maliyet baskısı oluşturmaktadır. Bu durum, hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği tehdit eden en büyük sorunlardan biridir” dedi.

‘Türkiye’de yem süt paritesi düzenlenmeli’

Dünyanın her yerinde yem süt paritesinin 1 lt süte / 1.5 kg yem alımı şeklinde olduğunu ancak Türkiye’de bu oranın ters işlediğine dikkat çeken Çetin; “Karkas et fiyatı düştü ve süt fiyatlarının düştüğü ama yem maliyetlerinin yükseldiği bir durum ile karşı karşıyayız. Burada ciddi bir terslik var. Yem fiyatı yükseldi ama karkas et fiyatları düştü. Buna karşın et fiyatının Et ve Süt Kurumu (ESK)’nun gerçekleştirmiş olduğu ithalattan ötürü yükselme durumu görünmüyor. Dünyanın her yerinde süt paritesi 1 lt süte/ 1.5 kg yem alımı şeklinde. Ancak bizlerde bu seviye paritede büyük fark var ve bizde eksi yönde. Ama yem fiyatlarının net olarak artışı görünüyor. Girdi ve çıktı maliyetleri arasında ters bir orantı var” dedi.

Sektörün sorunlarına hızlı çözümler getirilmesi gerekliliğine dikkat çeken Çetin sorunlara ilişkin şunları kaydetti:

“Sektörde yaşanan bu zorluklara karşı alınabilecek çözüm adımlarından biri, yem fiyatlarına yönelik devlet desteklerinin ve sübvansiyonların artırılmasıdır. Yem maliyetlerinin kontrol altına alınması, üretim maliyetlerini azaltarak üreticilerimize önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca, ulusal tarım politikalarıyla yerel yem üretiminin teşvik edilmesi, uzun vadede daha güçlü bir çözüm olacaktır. Kendi yemimizi üretmek, maliyetlerin düşmesini sağlayacak ve dışa bağımlılığı azaltacaktır.

Tüm bu çözüm önerileri, Balıkesir'in et hayvancılığındaki rekabet gücünü artıracak ve üreticilerimizin sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerine devam etmesine katkı sunacaktır. Balıkesir Ticaret Borsası olarak, bu süreci yakından takip ediyor ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.”