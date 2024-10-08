BTSO, iş dünyasını GSYF’ler ile büyütecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa iş dünyası için birçok önemli projeye imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentteki yatırım iklimini canlandırmak için harekete geçti. İş dünyasının alternatif gelire kavuşması ve hem kent hem de ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu büyük ölçekli projeleri hayata geçirmek için alternatif finansman modelleri üzerine yoğunlaşan BTSO, girişim sermayesi yatırım fonlarıyla (GSYF) şehre değer katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye’nin ileri teknolojili yatırım hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen TEKNOSAB’da Güney Marmara’nın en büyük ve en kapsamlı lojistik merkezini de hayata geçirmek amacıyla bir ilke imza atarak TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Toplam yatırım bütçesi 210 milyon dolar olan proje kapsamında SPK’dan onay alarak ilk grup payların BTSO ve TEKNOSAB üyesi yatırımcılara ihraç süreçleri ile ilgili hesap açım işlemlerini başlattık. A ve B grubu payların arasında herhangi bir imtiyaz farkı bulunmuyor. Katılım paylarını alan yatırımcılarımız, TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’ne ortak olurken, projenin değer artışı, kira gelirleri ve birçok avantajından da faydalanabilecek” dedi.

“İnovasyonu iş modeli ile de yapabiliriz”

Burkay hayata geçirdikleri ilk GYSF’ye bir yatırımcının en az 10 bin dolar, en çok da proje değerinin %2’si kadar yatırım yapabileceğini ve bu yöntemle daha çok katılımcının pay almasını arzuladıklarını belirtti.

Ekonomi ve üretimde trendlerin değiştiğine vurgu yapan Burkay, “Dünya değişiyor ama biz değişmek istemiyoruz. Dünya bize eşlik etmez, bizim dünyaya eşlik etmemiz gerekli. Daha önce yaptığımız projelere de tepkiler gelmişti. Ama o projelerde de sonuçlar ortada. BTSO’nun bütün iştirakleri bulunduğu alanda söz sahibi konuma geldi. Çağın gerekliliklerinin farkına varıp o yönde hareket etmeliyiz. İnovasyonu sadece üründe değil iş modelinde de yapabiliriz” diye konuştu.

Burkay TEKNOSAB Lojistik Park GSYF’nin ilk olması sebebiyle ayrı bir anlam taşıdığını ve bütün ortaklara doğru anlatılması adına STK’larla da iş birliği içinde olacaklarını söylerken ilerleyen süreçte yeni GSYF projelerini de hayata geçireceklerini vurguladı.

“Sırada BBSolar ve veri merkezi var”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Lojistik Park GSYF’nin ardından halihazırda TEKNOSAB’daki projelerde yetkilendirilmiş BBSolar firmasının %100 sahibi olacak bir GSYF kurarak yerli güneş enerjisi hücresi üretimi yapmak ve bu alandaki teknolojileri geliştirmek üzerine çalışacak yapıyı oluşturmak üzere proje hazırladığı daha önceki meclis toplantılarında dile getirilmişti. BBSolar Şirketi için BTSO yakın zamanda HIT-30 programı kapsamında da desteklerden faydalanmak adına başvuru yapmıştı.

BTSO aynı zamanda Türkiye’de önemli bir eksik olan veri merkezi konusunda da fizibilite çalışmalarına başladı. Meclis toplantılarında deklare edildiği üzere veri merkezinin en az 17 MW büyüklüğünde ve yaklaşık 2 bin kabinden oluşarak TEKNOSAB’da konuşlandırılması planlanıyor. Türkiye’nin ihracatına katkı sunmasının yanı sıra kritik verilerin güvenliği konusunda da stratejik öneme sahip olacak veri merkezinin de yine kurulacak GSYF ile hayata geçirilmesi ve tüm BTSO üyelerinin yatırımına açık olması planlanıyor.