Kahramanmaraş OSB’lerinde uygulanan TÜBİTAK Projesi tamamlandı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Fırat Üniversitesi önderliğinde hazırlanan Depremin Organize Sanayi Bölgelerinde Neden Olduğu İstihdam ve Üretim Arzı Sorunlarına Yönelik Bölgesel Bir Saha Çalışması projesinin 23 Nisan 2025 tarihinde başlayan Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesindeki saha çalışması tamamlandı.

Projenin yürütücülüğünü Fırat Üniversitesi’nden Doç. Dr. Haluk Yaman’ın üstlendiği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Hikmet Zabun’un araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında Fırat Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Orhan ve Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Buğra Orhan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nil Çokluk, İnönü Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Sezik ve bursiyer olarak Malatya’dan Neşet Kıcık, Hatay’dan İbrahim Harnuboğlu ile Kahramanmaraş’tan Sema Aydemir yer alıyor.

Depreme dayanıklı OSB’ler

Depreme Dayanıklı OSB’lerin hareket noktası olduğunu belirten Doç.Dr.Haluk Yaman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin sanayi bölgelerinde yarattığı işgücü ve üretim kayıplarını inceleyen TÜBİTAK 1001 projesinin, organize sanayi bölgelerinin (OSB) depreme dirençli hale getirilmesi için kritik çözümler sunduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sanayi bölgelerinde yaşanan üretim kayıpları ve istihdam sorunlarına yönelik TÜBİTAK 1001 desteğiyle yürütülen projenin, bölge ekonomisine katkı sağlayacak somut çözümler sunmayı hedeflediğini kaydeden Doç.Dr. Yaman, proje kapsamında “Depreme Dayanıklı OSB’ler” anlayışıyla, sanayi tesislerinin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi ve işgücünün korunması için çeşitli önlemler ele aldığını ifade etti.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesinde verimli bir saha çalışması gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Yaman proje ekibini misafir eden, görüşlerini paylaşan başta Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci ve İSKUR Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Kurtul olmak üzere tüm bölge firmalarına ve temsilcilerine teşekkür etti.