ERİAD Görev Dağılımı Yapıldı

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen olağan genel ve mali kurul ile yeni dönemine başlayan Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ilk toplantısını yaptı.

Rüştü Şentuna başkanlığında yapılan 4. dönemin ilk toplantısında görev dağılımı da gerçekleştirildi. Yapılan toplantı sonrası ERİAD görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti

Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Şentuna, Başkan Yardımcısı, Başkan Vekili Güven Terzioğlu, Üyelik ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Özel, Anadolu ve Rumeli Coğrafyası İş Geliştirme ve Genişlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Serkan Tomris, Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nihat Ürgen, Genel Sekreter Ayla Yöntem, Sayman Osman Karagöz

Denetleme Kurulu Başkanı Sali Duran, Başkan Yardımcısı Arda Korkmaz, Katip Barış Şimşirel

Disiplin Kurulu Başkanı Faruk Oktaş, Başkan Yardımcısı Emrah Yılmaztürk, Katip Hakan Dermanlı

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İbrahim Durgut, Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Bahar Bilen

Gençlik Kurulu Başkanı Ayşe Agiç, Gençlik Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Akbaş, Gençlik Kurulu Başkan Yardımcısı Filiz Erkaplan