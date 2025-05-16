Güler "Azerbaycan ile daha çok iş yapma arzusundayız"

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Azerbaycan’da bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi. ETO heyeti, Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün ile bir araya geldi. Ziyarette Eskişehir ticaret ve sanayisi hakkında bilgi veren ETO Başkanı Metin Güler, Azerbaycan ile Eskişehir arasındaki ticaret hacmini artırmak istediklerinin altını çizdi. Eskişehir’in katma değeri yüksek üretim kabiliyetine, köklü sanayi tecrübesine vurgu yapan ETO Başkanı Metin Güler, şehrin ihracatının 4.5 milyar doları geçtiğini dile getirdi. Eskişehirli tüccar ve sanayicilerin kardeş ve dost ülke Azerbaycan ile daha çok iş yapma arzusunda olduklarını belirten Güler, ETO’nun bu hedef doğrultusundaki çalışmalara katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Büyükelçilik Türk iş dünyasının yanında

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, büyükelçilik olarak Azerbaycan’da iş yapmak isteyen Türk iş insanlarının yanında olduklarını ve ihracat noktasında destek verdiklerini belirterek, Eskişehir’in tüccar ve sanayicisinin Azerbaycan ile daha çok iş yapmasına katkı sağlayabileceklerini vurguladı. Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman ile de görüşen ETO heyeti, Azerbaycan’daki iş fırsatları hakkında bilgi aldı.

Hazar bölgesinin en kapsamlı fuarlarına ziyaret

Eskişehir Ticaret Odası heyeti Azerbaycan temasları kapsamında, Hazar bölgesinin en büyük iş etkinliği olan 18. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı (Caspian Agro) ve Gıda Endüstrisi (İnterfood) fuarlarını ziyaret etti. Yaklaşık 50 ülkeden 3.000'den fazla firmanın katıldığı ve 150.000'den fazla ziyaretçinin konuk olmasının beklendiği fuarda ETO heyeti incelemelerde bulundu.