BTÜ, Bursa OSB’yi depreme hazırlayacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Uluslararası patentli zemin sıvılaşmasını önleyen bor katkılı malzeme buluşuna imza atan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), şehirdeki sanayinin depremselliğini ele alacak bir çalışma başlatıyor. Bu kapsamda; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay ile bir araya geldi. Organize sanayi bölgesinin depremselliğinin ele alındığı toplantıda konuşan, ve Bursa OSB’nin deprem açısından iyileştirilmesini istediklerini kaydeden Burkay, “OSB’de 1961-1975 arasında 2 milyon metrekareye yakın alanda bina yapılırken, 1975-1995 arasında 1 milyon 392 bin metrekare ve 1999 depremi sonrasında 3 milyon metrekare alanda bina inşa edildi. Burada deprem açısından ciddi risk potansiyeli söz konusu. Bu nedenle üretimi durdurmadan hem binaların hem de zeminin iyileştirilmesi için Bursa Teknik Üniversitesi’nin akademik aklına ihtiyacımız var” diye konuştu.

BTÜ olarak şehrin ve sanayinin sorunlarına çözüm olacak projelere imza attıklarını vurgulayan Rektör Çağlar ise “Üniversite olarak deprem konusunda yetkin durumdayız. Bu noktada da hem şehrimiz hem de Bursa OSB için her türlü desteğe hazırız. Zemin iyileştirmelerinin yanı sıra üst yapılardaki sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanması yönünde de gerekli analizleri üniversite olarak gerçekleştirebiliriz. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çözüm önerilerimizi sanayicimiz için sunacağız. ‘Üretim durmadan nasıl bir iyileştirmeye gidebiliriz’ sorusu üzerine düzenleyeceğimiz çalıştayla, OSB’mizi depreme hazır hale getirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.