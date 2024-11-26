BUMATECH, 20 ülkenin markalarını Bursa’da buluşturacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yılın son makine fuarı olan ve yerli-yabancı sektör profesyonelleri tarafından merakla beklenen BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüyap Bursa Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Kasım’da başlayacak fuarda lazer teknolojilerinden boru bükme makinelerine, CNC makinelerinden kesici takımlara, yazılım ve dijital teknolojilerden otomasyon sistemlerine, kaynak ve robotik sistemlerden fabrika donanımlarına kadar son teknoloji inovasyon ürünleri ile her türlü makine yan sanayi ekipman ve malzemeleri sergilenecek.

BUMATECH’in her zaman yerli üreticilerin yoğun katılım gösterdiği bir fuar olarak diğer makine fuarlarımızdan farklılaştığını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ulusal ve uluslararası pazarda sıkça duyulan fiyat-performans makineleri fuarda sektörle buluşacak. Fuarda bazı makinelerin lansmanları yapılacak ve sunulan finansman modelleri ile makineler yeni sahiplerine kavuşacak. Global dinamik rekabet ortamı ve zorlu piyasa koşullarına rağmen katılımcı profilinde yalnızca %15 civarında bir değişim yaşandı. Bu yıl da 'yerli üretici-yerli üretim' misyonunu koruyarak, katılımcı profilini titizlikle yönettik. Sektörden gelen talepler doğrultusunda, gelecek dönemde yeni projeler ve destinasyonlarda yeni fuarlar düzenlemek üzere çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

Katılımcı sayısı %15 arttı

BUMATECH’te geçen yıla kıyasla katılımcı sayısı %15 oranında artış gösterirken üretici firmaların oranı %60, ithalatçı firmaların oranı ise %40 olarak gerçekleşecek. Fuarlar; 7 salon ve 40.000 metrekarelik bir alanda, tam kapasite olarak açılacak ve 400'ün üzerinde katılımcı firmayı ziyaretçilerle bir araya getirecek. Fuardaki tüm katılımcılar Türkiye’de faaliyet gösteren ticari firmalardan oluşacak. Yabancı markaların fuar katılımı, Türkiye’deki temsilcileri aracılığıyla gerçekleşecek. Bu kapsamda, Amerika, Almanya, İtalya, Japonya, Tayvan, Kore, Hollanda, İsveç, İsviçre, Çin, Romanya gibi 20’yi aşkın ülkenin markaları, yeni teknolojilerini Türkiye distribütörleri aracılığıyla imalat sektörüyle buluşturacak.