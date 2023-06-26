BUMKAD ulusala açılıyor, TÜMKAD kuruluyor

EKONOMİ/BURSA

Alanında Türkiye’deki ilk ve tek dernek olan Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) tarafından 23 Haziran Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Sürdürülebilir 100 Yıl için Mühendislikte Kadın” temalı bir konferans düzenlendi. Konferansta, BUMKAD’ın ulusala açılarak Türkiye Mühendis Kadınları Derneği’nin (TÜMKAD) kurulmasına öncülük edeceği açıklandı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, mühendisliğin tarihte erkek egemen bir alan olarak algılandığını belirterek, kadın mühendislerin bu kalıpları yıkarak, devrim niteliğindeki yenilikler ve dönüştürücü değişimin arkasındaki itici güç olarak ortaya çıktıklarını söyledi. Kadınların bakış açısının tutkularının ve uzmanlıklarının taze bir yaratıcılık ve problem çözme dalgası getirdiğinin altını çizen Ülfet Öztürk, “Kadın mühendisler meslekleri içinde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek konusunda da öncü rol oynamaktadır. Teknik uzmanlıklarının yanı sıra, aynı zamanda rol modeller olarak, gelecek nesillere de ilham vermektedir” dedi.

“1 Milyon yeni meslek gelecek”

Dünya genelinde teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte çok büyük değişimlerin yaşandığını anlatan Ülfet Öztürk, bu değişimle birlikte yaşanan en önemli gelişmelerden birinin %80’i STEM temelli olacak 1 milyon yeni mesleği beraberinde getirmesi olduğunu belirtti. Öztürk ayrıca, “Bugün mühendislik sürdürülebilir dünyanın en önemli parçalarından biri ve tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için dünyada daha fazla eşitlik olmasına ihtiyacımız var. Üniversite yerleştirmelerinde ilk 1000’de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanları yerleşme oranı; erkeklerde %81, kadınlarda ise %18. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeni ile yerinden edilen insanların %80’inin kadın olduğunu öngörüyor. COP27’ye katılan 110 ülke liderinden sadece 7’si kadındı. AB ülkelerinde, yönetim kurulu üyelerinin %30.6'sı ve yönetim kurulu başkanlarının da % 8.5’i kadınlardan oluşuyor. Matematikçiler arasındaki kadın sayısı artıyor olsa da alanın en prestijli ödülleri hâlâ neredeyse sadece erkeklere veriliyor. Matematiğin Nobel’i olarak bilinen Fields madalyası 1936 yılından beri yalnızca bir kadın matematikçiye verildi. Kadınların ekonomiye katılımındaki eşitlik için 267 yıla daha ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.