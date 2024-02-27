Bursa AFSİAD İlker Duran ile ‘devam’ dedi

EKONOMİ/BURSA

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Üyelerin desteğini alan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, yeniden başkanlığa seçildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, “Kuruluşumuzun üzerinden 6 ay gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen, ulaştığımız 54 üye sayımızla ilk kongremizi yapmanın gururu içerisindeyiz. Kurumsal görüşmelerimizde, iki şehrin üretimde buluşmasını sağlayacak geleceğe dönük ortak projeler üzerinde mutabık kaldık. Kongremiz sonrası iki şehrin ticaret odalarının bir araya geleceği bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Afyonkarahisar’da yapacağımız bu buluşmayla, iki şehrin ortak değerlerinin daha iyi keşfedilmesi ve üretim avantajlarının yerinde görülmesini hedefliyoruz. Bursa’nın üretimdeki teknoloji ve tecrübesini, Afyonkarahisar’ın avantajlarıyla buluşturmak için yeni dönemimizde de ‘tarihimiz Kocatepe hedefimiz üretim’ misyonuyla var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu. Genel kurulun ardından yeni üyelere rozet ve bayrak takdimi yapıldı.