‘Bursa Bıçağı’ görücüye çıktı

BURSA / EKONOMİ

Osmanlı ordusunun silah ihtiyacını karşılaması nedeniyle o dönemde demir işlemeciliğinin de başkenti olan Bursa’nın dünya çapında ün kazanan bıçakları, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen festivalde vitrine çıktı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Bıçak Festivali’nin açılış töreni, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterisiyle başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bıçakçılık, Balkan göçmenlerinin 93 Harbi’nden sonra getirdikleri köklü bir gelenektir. Şehrimizin dört bir yanının bıçakçılık kültürünün izleriyle dolu olduğunu da hatırlatmak isterim. Dünyada ilk ve tek demir kakmaların bulunduğu Yeşil Türbe’den, dünyanın ilk müziksiz dansı olan kılıç kalkan oyununa; Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’mızın her köşesinde bu kültür mirasımızın hatıraları gizlidir. Bursa’nın kültürel değerlerini koruyup gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dünyaya nam salan Bursa bıçakçılığının ihtişamlı tarihini hatırlatmak ve tanınırlığını tekrar kazandırmak için sergi, yarışma ve fuar gibi etkinliklerin yer aldığı renkli bir festival hazırladık. İlk kez düzenlememize rağmen festivalimize 89 firma 107 stant ile katıldı. Yine deprem bölgesinden 6 misafir firmamız var. Festivali gezenler, bıçak ustalarının gösterilerini izleyebilecek, geleneksel yöntemlerle yapılan bıçakçılık zanaatı hakkında konunun uzmanlarından bilgi alabilecek ve atölyelere katılabilecek” dedi.

“Dünyaya tanıtıldı”

Bursa Milletvekili Refik Özen, çocukluğunun Cumhuriyet Caddesi’nde ve Bıçakçılar Çarşısı’nda geçtiğini hatırlatarak festivalin düzenlenmesinde emeği olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ ise 700 yıllık geçmişi olan Bursa bıçağının bu festivalle bir kez değer kazandığını söyledi. Geçmişten günümüze kadar ustaların hünerleriyle Bursa bıçağının dünyaya tanıtıldığını belirten Adliğ, Bursa bıçağının savunma, mutfak, av ve kamp gibi birçok özelliği aynı anda taşıdığını anlattı.

Ödüller sahibini buldu

Öte yandan festival kapsamında düzenlenen bıçak tasarım yarışmasının kazananları da ödüllerine kavuştu. Yarışmanın Şef Bıçağı Kategorisinde birinci olan İrfan Çankaya 25 bin, ikinci olan Elie Boudjok 15 bin ve üçüncü olan Furkan Nurullah Ekim de 10 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmanın Av Bıçağı Kategorisinin birincisi olan Ali Şahin de 50 bin TL ile ödüllendirildi. Başkan Aktaş, yarışmanın jüri üyelerine de günün anısına plaket verdi. Kurdele geçerek festivali ziyarete açan Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek, bıçakları yakından inceledi.