Bursa Büyükşehir, çiftçiye mazot desteği verecek

EKONOMİ/BURSA

Gıdanın tüm dünyada öneminin giderek artan stratejik bir sektör olduğunu belirterek, bu çerçevede tarımın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Hem çevreye hem çiftçiye destek olacak, nefes aldıracak sulama borusuyla ilgili dağıtımlara başlayacaklarını ve bunun yanı sıra organik sıvı gübre desteğinde de bulunacaklarını belirtti. Bugüne kadar üreticiye fidan, tohum, ilaç, gübre desteği yaptıklarını belirten Bozbey, "Mustafekemalpaşa'da belediye ile 100 dönüm alanda özel bir çalışma yaptık, hububat ektik. Hasat ettiğimizde elde edilecek ürün çiftçilere tohum desteği olacak. Dağ bölgesi çiftçilerimize siyez ve karakılçık buğdayı için alım garantisi veriyoruz. Ekenin ürününü alıyoruz ve BESAŞ'ta doğal, sağlıklı ekmek yapıyoruz." dedi.

Çiftçilerin köyünde kazanması için çaba harcadıklarını vurgulayan Bozbey, "Mazot desteğimiz olacak. Çiftçimizin ürettiğinin ekonomik olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bazen satın alıyoruz, bazen doğrudan destekler sunuyoruz. Çiftçimizi toprağına sahip çıkmasını sağlamak zorundayız. Yakıt desteğiyle üreticinin maliyet yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz." diye konuştu. Tarım A.Ş'nin mazot desteği konusunda çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bozbey, fazla zaman geçmeden bu çalışmayı hayata geçirmeyi hedeflediklerin sözlerine ekledi.