Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu: Adımızı kullanan girişimleri kabul etmiyoruz

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu (BÇMG) Yürütme Kurulu Başkanı Raşit Gürbüz, grubun faaliyetlerine tüzüğe uygun şekilde devam ettiğini belirterek, bazı üyeler tarafından kurulan derneğin BÇMG’ye alternatif olarak gösterilmesini eleştirdi. Raşit Gürbüz, eski Yürütme Kurulu Başkanı Önder Türemen’in 2024 Ekim ayında yapılması gereken genel kurulu toplamadığını, bunun üzerine üyelerin talebiyle olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetimin belirlendiğini söyledi. Gürbüz, BÇMG’nin hiçbir zaman kişisel çıkar ve makam heveslerine izin vermeyeceğini belirterek, “Görevini yerine getirmeyen başkan ve yürütme kurulunun 6 üyesi, grubumuzun adını kullanarak bir dernek kurmuştur. Dernek kurmak herkesin hakkıdır. Ancak, bu derneğin BÇMG'ye alternatif olarak kurulması ve grubun kapatıldığına dair eylem ve söylemlerde bulunulması kabul edilemez. Üyelerimizin sağduyusuna güveniyoruz. Grubumuzu başarısızlığa uğratma çabalarını tebessümle izliyoruz” dedi.

"Bursa Odası, Bursa'dan yönetilecek!"

BÇMG’nin Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulları ve yaklaşık 3000 üyesi ile "Birlikte Güçlüyüz" ilkesiyle görev ve faaliyetlerine devam ettiğini belirten Gürbüz, “İlgili şahısları sağduyulu olmaya, grup tüzüğüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Çağdaş insanlar süreçleri farklı yorumlayabilir. Ancak, eylem ve söylemlerde dikkatli ve özenli davranmak çağdaş bir tutumun vazgeçilmezidir. İleride birlikte hareket etmek zorunda kalınabileceği gerçeği unutulmamalıdır. BÇMG, hiçbir zaman kimsenin kişisel koltuk ve makam hevesine izin vermeyecektir. Kurulduğu günden beri oda organları için adayları ön seçimle belirlemiştir ve belirlemeye devam edecektir. Çağdaş grubun vizyonunu anlamayanların, grubumuzu başarısızlığa uğratma çabalarının farkındayız. Hedeflerimizi hayal bile edemeyecek yapıları tebessümle izlerken, "Bursa Odası, Bursa'dan yönetilecek" diyoruz.